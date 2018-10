Borgerlig politisk kommentator om ny kunstig ø: »Det er problematisk for statsministeren, at han skal understrege, at det ikke koster skatteborgerne i Lemvig noget« Politisk kommentator på Radio 24syv Jarl Cordua glæder sig over regeringen og Københavns Kommunes fælles planer om at anlægge en ny Københavns bydel. Men det er »påfaldende«, at Lars Løkke Rasmussen gør meget ud af at fortælle, at københavnerprojektet ikke koster skatteborgerne noget.

Under pressemødet om planerne for en ny kunstig ø i Øresund bliver Lars Løkke Rasmussen (V) pludselig bestemt.

»Jeg vil gerne sige, at det her har jo ikke noget med udflytning at gøre«, gør statsministeren klart bag sin talerpult i Statsministeriets spejlsal.

Men den udlægning af bydelsprojektet 'Lynetteholmen' køber politisk kommentator Venstre-kender Jarl Cordua ikke.

»Selvfølgelig har det alt at gøre med, at man er på halen i forhold til hovedstadens vælgere«, siger han .

Den erklærede borgerlige radiovært på Radio 24syv har tidligere revset især Venstre for at svigte deres vælgere i Københavnsområdet. »Jeg stemmer blankt, hvis de ikke tager sig sammen«, sagde han i februar til Berlingske om de borgerlige partiers støtte til udflytning af statslige arbejdspladser.

Derfor glæder han sig over, at regeringen sammen med Københavns Kommune vil fremtidssikre København ved at bygge en kunstig ø der kan huse 35.000 mennesker, udbygge metroen og anlægge en havnetunnel, der skal forbinde Nordhavn og den nye bydel, der skal ligge i forlængelse af Refshaleøen.

»Det her er jo et meget, meget positivt tiltag. Det er godt for København, det er godt for hovedstadsregionen, og det er godt for københavnerne, at statsministeren og de tre regeringspartier lytter til, at der skal ske noget med hovedstaden«.

Men noget undrer alligevel den politiske kommentator. Han kalder det »påfaldende«, at statsministeren gør så meget ud af at fortælle, at projektet er ikke koster skatteborgerne noget, fordi man regner med, at pengene tjenes ind ved blandt andet salg af boliggrunde.

»Man skal ikke forklare et eller andet projekt, der ligger ovre i Jylland. Det er ikke noget problem. Det er et problem, når man hjælper hovedstaden. Så kræver det nogle store forklaringer«, siger han og fortsætter:

»Det er problematisk for statsministeren, at han skal understrege, at det ikke koster skatteborgerne i Lemvig noget. Hvad nu, hvis det rent faktisk kommer til koste statskassen lidt, at man skal hjælpe det her projekt i gang? Så kræver det nogle store forklaringer, og det skal understreges, at det er selvfinansieret«.

Slagsmålet fortsætter

Løkkes afvisning af, at den nye ø hænger sammen med udflytning falder, da han blev spurgt til, om også DF-formanden, Kristian Thulesen Dahl mener, københavnerprojektet er en god idé.

Kommentaren kommer, blot en dag efter at Kristian Thulesen Dahl i Berlingske drømte højt om endnu en udflytningsrunde efter valget, og efterlyste emnet i statsministerens åbningstale.



»Jeg tror, at de i Venstre er blevet nervøse for reaktionen i hovedstaden, for Danmark i balance havde han slet ikke med. Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været et internt opgør i Venstre, og det virker som om, at statsministeren er blevet forskrækket, og nu trækker han følehornene til sig,« sagde Kristian Thulesen Dahl til avisen.

Politisk kommentator Jarl Cordua regner da heller ikke med, at det ellers »glimrende« projekt med nye ø i Øresund bringer »slagsmålet« om hovedstaden og provinsen til ende.

»Det her ændrer jo ikke ved, at det ligger i kortene, at der skal ske yderlige udflytning, og lige så snart, valget er overstået, begynder de at forhandle udligningsordning. Og der lægger man jo allerede budgetter i jyske kommuner efter, at man skal hente pengene i Gentofte, i Lyngby Taarbæk, i Dragør, og andre steder. Det er det, der er sagen her«, siger han.