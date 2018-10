Såvel hjemløse som glade teenagere, ældre ægtepar og sågar spædbørn hyldede Larsen: »Kim kan da ikke undgå at høre os i himlen« Danskere overalt i landet har i den sidste uge hyldet, mindedes og æret Kim Larsen. I aften er tusindvis af danskere mødt op til mindekoncert på Rådhuspladsen i København.

Luften er tyk af røg, og lugten af øl er ikke til at tage fejl af. Duften af værtshus spreder sig over Rådhuspladsen til aften, hvor DR er vært for en mindekoncert for Kim Larsen.

I ægte Kim Larsen-ånd står flere af de tilhørende med en øl i hånden og en smøg i munden.

Der er mennesker så langt øjet rækker, de giver hinanden krammere, og der grines af de minder om Kim Larsen, som alle bærer på. Pladsen er fyldt til bristepunktet, mens menneskemængden fortsætter hele vejen ned ad Vesterbrogade mod Hovedbanegården. Alle fra spædbørn med høretelefoner til ældre ægtepar, hjemløse med Hus Forbi-tasker og glade teenagere er mødt op for at synge farvel.

Foto: Andreas Haubjerg Kim Larsen hyldes med mindekoncert på Rådhuspladsen i København DR1 sender live, når den folkekære sanger mindes ved en stor, gratis koncert søndag aften.

Blandt de flere tusinde mennesker på pladsen står Kim Svensson på 59 år fra Brønshøj. Han er mødt op for at mindes Kim Larsen og hans sange, som altid har rørt ham dybt.

»Vores datter er blevet opkaldt efter en af hans sange«

»Jeg er sådan en børnehjemsdreng, og det første, vi hørte om morgenen på hjemmet, var Gasolin, og så har jeg lige siden hørt Kim Larsens sange. Jeg sad ved computeren, da jeg læste, at Kim Larsen var gået bort. Det startede en gråd flere gange i søndags, og lige siden har hans musik strømmet ud af højtaleren. Det er smukt. Hvis Danmark var et legeme, så mistede Danmark et ben i søndags«, siger Kim Svensson, som på hovedet bærer en grå og rød sixpence – et af Kim Larsens kendetegn.

Foto: Andreas Haubjerg Kim Larsen hyldes med mindekoncert på Rådhuspladsen i København DR1 sender live, når den folkekære sanger mindes ved en stor, gratis koncert søndag aften.

Lyden af flasker og øldåser, der klinger i takt til musikken har ingen ende, og koncerten bliver åbnet af Caroline Henderson med den ikoniske ’Som et strejf af en dråbe’, som også mindekoncerten er opkaldt efter. Flere generationer af musikere fulgte efter med deres egne fortolkninger af spillemandens sange.

Eva Herup Jakobsen på 49 år er som så mange af dem, der er mødt op på pladsen, opvokset med Kim Larsens musik.

»Vi elsker hans musik så meget, at vores datter er blevet opkaldt efter en af hans sange – Joanna«, siger Eva Herup Jakobsen, som har taget sin mand og to døtre med.

Datteren Joanna, som er opkaldt efter Kim Larsens sang fra 1973, har malet et skilt. ’Kim Larsen – Jeg hedder Joanna’ står der skrevet med store bogstaver og blomster omkring.

»Det er rigtig hyggeligt i dag. Min yndlingssang er ’Joanna’ og ’Kvinde Min’«, fortalte Joanna Herup Oldham på 8 år, der svajer med til tonerne af Kim Larsens musik.

Foto: Andreas Haubjerg Kim Larsen hyldes med mindekoncert på Rådhuspladsen i København DR1 sender live, når den folkekære sanger mindes ved en stor, gratis koncert søndag aften.

De mange fremmødte har pakket sig godt ind i huer og vanter på den kolde efterårsaften.

Folk troede, han var udødelig

Med armen omkring hinanden svajer folk frem og tilbage, mens der bliver skrålet til himlen i en fællessang, der i den grad er Kim Larsen værdig.