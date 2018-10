Kvinde mistænkt for storsvindel ejede stutteri Mystik om 64-årig, der tilsyneladende svindlede for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen. På enkelte år hævede hun 15 millioner kroner - men i mindre portioner.

Kvinden i Socialstyrelsen, der nu mistænkes for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner med midler til udsatte, er gået personligt konkurs.

Hendes konkurssag behandles hos statens advokat Kammeradvokaten, der skal prøve at finde ud af, hvad der er foregået - og om der er mulighed for, at det offentlige kan få nogen af pengene tilbage.

Ifølge Politikens oplysninger har den 64-årige kvinde, der er bosat på Københavns vestegn, i 2006 oprettet et firma, der er navngivet, som var det et stutteri, men det opført i erhvervsregistret som et firma, der handler med genbrugsvarer. Det lukkede igen i 2016.



Ingen besvarer telefonen, når man ringer til stutteriets nummer. På et andet hestestutteri, der har navnelighed med kvindens firma, nægtede personen, der tog telefonen, at tale med Politiken om sagen.

Ifølge oplysninger fra Børne- og Socialministeriet har kvinden uretmæssigt hævet penge fra forskellige tilskudskonto i Socialstyrelsen siden 2002 og sat dem ind på konti i eget navn.

I 2010 hævede hun flest penge: 15,4 millioner kroner. Pengene blev det ene år hævet i knap 30 omgange.

Næstflest penge trak den nu bortviste medarbejder i 2013: 14,5 millioner kroner. Det år var hun ifølge mistanken 37 gange inde på styrelsens tilskudskonto for at hente penge til sig selv.



Sidste år hævede kvinden 'kun' omkring 400.000 kroner til sig selv, og indtil nu i år er beløbet, som kvinden har fået udbetalt fra styrelsen til eget brug, nede på 100.000 kroner.

Har modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv

Men børne- og socialminister Mai Mercado (K) understregede på pressemødet i dag om skandalen, at det ikke kan udelukkes, at den 64-årige har svindlet for endnu større beløb. Og længere tilbage i tiden.



Kurator for konkursen er ifølge TV2 Fyn partner hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen, der også var kurator på en anden skandalesag om underslæb: Stein Bagger og IT Factory.



»Jeg kan bekræfte, at der er indtruffet en konkurs i forhold til den pågældende. Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad der er af aktiver. Det kan tage både kort tid og lang tid. Der er stadig et stykke arbejde foran os, før vi har dannet os det fulde overblik over konkursboet og de værdier, der ligger i det, siger kurator Boris Frederiksen til TV2 Fyn.

Her til eftermiddag oplyste kurator dog, at de beslaglagte aktiver hos kvinden »langt fra svarer til de 111 millioner, hun menes at have taget«.

Kvinden har været ansat i Socialstyrelsen i mere end 40 år og har modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Politiken kender kvindens identitet og har forsøgt at få en kommentar fra hende, men hun tager ikke sin telefon og er ikke at træffe på sin hjemadresse.