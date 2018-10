Hvad gør ministrene selv for klimaet? »Nu er min bil to år gammel, så jeg synes lige, den skal have lidt flere kilometer på« Vi skal alle stå sammen, hvis Danmark skal nå i mål med en markant CO2-reduktion. Sådan lød det fra klimaministeren, da regeringen tirsdag præsenterede sin store klimaplan. Her går virksomheder og landbrug fri af krav om at udlede færre drivhusgasser, mens borgerne blandt andet skal skrotte brændeovnen og skifte fra benzin- til elbil. Men hvad gør ministrene bag planen selv for at bidrage positivt til klimaregnskabet?

Foto: Emma Sejersen

Vi rydder op i køleskabet

Lars Christian Lilleholt (V), klimaminister.

»Jeg har lige lejet en elbil. For at prøve det af«.

Udspillet indeholder en mærkeordning, der skal få folk til at vælge mere klimarigtig mad. Vil du spise mindre kød?

»Det har jeg fokus på. Jeg har måske lidt for meget på mavesækken, så der kan være god fornuft i det. Og så er det også ud fra en klimabetragtning. Derhjemme opfordrer jeg til at tømme køleskabet, inden man køber nye fødevarer. Alene der kan der ligge en kæmpemæssig CO-besparelse«.

Hvorfor stiller I ikke nye krav til virksomhederne?

»Det ville bare kunne medføre, at vi kommer til at flytte landbrugsproduktion ud af Danmark. Og dermed gør landbrugsproduktionen endnu mere CO-belastende, fordi dansk fødevareproduktion ligger meget, meget lavt mht.CO-udledning«.

Foto: Emma Sejersen

En elbil har længere udsigter

Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

»Jeg er en af dem, der ser på, at når jeg skal skifte min bil ud, så kunne det godt være, det var et elalternativ«.

Ved du, hvornår du vil gøre det?

»Nu er min bil to år gammel, så jeg synes lige, den skal have lidt flere kilometer på«.

Køber du mindre kød i dag?

»Jah, det gør jeg vel strengt taget. Det er sjældent mig, der laver mad derhjemme, efter at jeg er blevet minister. Men ja, vi spiser mindre kød«.

Vil du udskifte din brændeovn til en, der forurener mindre?

»Jeg aner ikke, hvornår min brændeovn er fra, fordi jeg er lige flyttet ind i et nyt hus. Men jeg kan forsikre dig, at hvis det er en brændeovn, som er ældre end de modeller, der ikke sviner, så kommer den til at blive skiftet«.

Foto: Emma Sejersen

Måske en ny brændeovn

Mai Mercado (K), børne- og socialminister

»Det gør vi på et tidspunkt, men det kræver nok en involvering af manden«, siger Mai Mercado på spørgsmålet, hvornår hendes familie skal have en elbil.

»Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar, men det, vi står og diskuterer her og nu hjemme hos os, det er faktisk at skifte vores brændeovn. Vi har en rigtig gammel brændeovn, og vi bruger den ikke rigtig. Derfor ville det være rigtig oplagt at få sat en ny brændeovn op«.

Hvor meget mindre kød spiser I hjemme hos jer?

»Det er nok mest mig. Det skal jeg være ærlig at sige. Min mand, han sætter rigtig stor pris på en rød bøf om fredagen. Jeg har nogle madvaner, der har ændret sig. Jeg er ikke så meget til det røde kød længere«.

Foto: Emma Sejersen

Jeg vil ikke skære ned på kød

Karsten Lauritzen (V), skatteminister

»Jeg kører meget mellem Nordjylland og København, og i dag er den eneste mulighed en – selv uden afgift – meget, meget dyr Tesla. Jeg venter på, at der kommer en bil på markedet, der kan køre strækningen, uden at jeg skal holde ind og tanke el et par gange. Og jeg tror, at den elbil kommer på markedet inden for de næste 5-10 år«.

Et nyt mærke til kød skal vise, hvor belastende det er for klimaet. For Karsten Lauritzen er det op til den enkelte, hvorvidt man helt vil droppe kød.

»Jeg vil ikke skære ned på mit kødforbrug, men jeg vil gerne gøre nogle andre ting«, siger han.

Ministerens gamle brændeovn ryger sig måske en tur.