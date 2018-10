Krænkende video af Sofie blev delt i to år – politiet så passivt til Politiet møder hård kritik fra offeret i den hidtil største sag om delinger af krænkende materiale. Hendes advokat kalder politiarbejdet for et ’fatalt svigt’. Vi kunne måske have gjort mere, siger politiet.

Sofie genkalder sig timerne i afhøringslokalet på Gentofte Politistation fuldstændig klart, selv om det er tre år siden, hun sad der.

Hun husker, at stolen føltes hård under hende, og at hun så politiassistenten direkte i øjnene.

»Jeg sagde, at jeg kun ønskede en eneste ting: At få videoerne med mig slettet fra internettet«, fortæller hun.

SAGEN KORT Umbrella-sagen Pornografiske videooptagelser af mindreårige blev i maj 2015 optaget i et privat hjem i Nordsjælland og senere spredt på hele internettet. I januar 2018 rejste politiet 1.004 sigtelser af primært unge mennesker for at have delt materialet på Facebook Messenger. Det er danmarkshistoriens største sag om deling af intimt materiale uden samtykke. Sagen har navnet Operation Umbrella. Ni prøvesager har indtil videre ført til alt fra frifindelse til bødestraffe og betingede fængselsdomme. En af sagerne skal prøves ved Højesteret. Vis mere

Det ønske blev langt fra opfyldt. Til trods for at den dengang 15-årige pige fortalte til politiet, at videooptagelser af hende i krænkende, intime situationer blev delt online, fortsatte en ekstrem spredning på pornosider og sociale medier de næste to år.

Red Barnet har kaldt indholdet af videoen for »en af de værste seksuelle krænkelser optaget på kamera, man har set i Danmark«.

I januar 2018 sigtede politiet 1.004 personer for at have delt materialet og gav sagen navnet Operation Umbrella, men ifølge Sofie, hendes familie og hendes advokater har dansk politi i flere år ikke hjulpet tilstrækkeligt med at stoppe spredningen af de krænkende videooptagelser på pornosider og sociale medier.

De har ikke taget hånd om spredningen, men har i stedet overladt ansvaret for at stoppe delingerne til mig hele vejen igennem Sofie

Det trods gentagne råb om hjælp.

Nu fortæller Sofie første gang offentligt om det, hun opfatter et »virkeligt utilstrækkeligt politiarbejde«.

»De har ikke taget hånd om spredningen, men har i stedet overladt ansvaret for at stoppe delingerne til mig hele vejen igennem«, siger hun.

Kunne ikke findes på 'det åbne internet'

De 1.004 sigtelser for ulovlig deling skal ifølge ordensmagten tjene til skræk og advarsel. Men da Sofie anmeldte sagen tre år tidligere rettede politiet hverken henvendelse til sociale medier eller andre hjemmesider, hvor materialet florerede.

Og det lykkedes dem ikke at finde videoen på det, som linjechef for efterforskningen hos Nordsjællands Politi, Lau Thygesen, kalder ’det åbne internet’.

»Set i bagklogskabens lys havde det været bedre, hvis man havde brugt mere tid på at se, om videoerne kunne opspores. Men på daværende tidspunkt var samarbejdet med Facebook ikke det samme, som det er i dag. Og uanset hvad vi havde gjort, havde det ikke været muligt for os at fjerne det hele. Men vi kunne måske have været bedre til at forhindre, at spredningen blev så voldsom. Måske«.

Set i bagklogskabens lys havde det været bedre, hvis man havde brugt mere tid på at se, om videoerne kunne opspores Lau Thygesen, politiinspektør, Nordsjællands Politi

Sofies bistandsadvokat, Miriam Michaelsen, kalder politiets manglende hjælp for »et fatalt svigt«

Men fremgangsmåden i Sofies sag er langt fra enestående, for i de fleste sager bliver ansvaret for at stoppe delinger forsøgt placeret hos de krænkede, fortæller advokaten, der de seneste år har været aktivt involveret i mere end 40 sager om digitale sexkrænkelser:

»Jeg har kun haft en enkelt sag, hvor politiet fra dag ét har grebet aktivt ind«

FAKTA Politiets vejledning I en intern vejledning fra Rigspolitiet til landets politikredse om håndtering af sager om digitale sexkrænkelser står blandt andet, at »anmelder/forurettede skal vejledes om forurettedes muligheder for selv at kunne forsøge at få fjernet materialet. Politiet kan i den forbindelse udlevere vedhæftede udkast til skrivelse, som forurettede kan sende til den internetplatform, hvor materialet er delt«. Rigspolitiet oplyser, at vejledningen opdateres inden udgangen af oktober 2018. Politiet oplyser ikke, hvad der skal ændres. Kilde: Vejledning om politiets behandling af sager om digitale sexkrænkelser Vis mere

Hun fortæller, at politiets fremgangsmåde i Sofies sag er langt fra er enestående.

»Jeg har kun haft en enkelt sag, hvor politiet fra dag ét har hjulpet med at stoppe delingerne. Mange andre gange er ansvaret blevet forsøgt placeret hos de krænkede«.