Borgmester: Kontrol med havbrug er for stor en mundfuld for kommunerne En omfattende miljøsag, hvor Hjarnø Havbrug i flere omgange har givet Hedensted Kommune urigtige oplysninger, får borgmesteren til at kaste håndklædet i ringen: Tilsynet med havbrug bør ligge hos staten.

Miljøtilsyn med havbrug er så kompliceret, at staten bør tage sig af det.

Det mener Hedensted Kommunes borgmester, Kasper Glyngø (S), på baggrund af en sag med Hjarnø Havbrug. Havbruget har gennem seks år brudt sin miljøtilladelse og givet kommunen forkerte oplysninger om sine udledninger. Den sag efterforskes af politiet.

Senest er det kommet frem, at havbrugets forklaring om, at det har kompenseret for sin merudledning af kvælstof og fosfor ved at dyrke og fjerne muslinger fra havmiljøet, også er forkert.

»Det er en type virksomhed, som i den grad kan påvirke vores alle sammens vandmiljø, og som vi virkelig skal være obs på. At enhver lille kommune, der ligger ved noget hav, hvor der kan være et havbrug, skal have de kompetencer, er meget at forlange. Kontrollen burde ligge ved staten«, siger Kasper Glyngø og tilføjer, at den type virksomhed efter hans opfattelse ikke egner sig til egenkontrol.

Muslinger blev ikke fjernet

Kommunerne har tilsyn med havbrug, der ligger under 1 sømil fra kysten. Det gælder 12 danske havbrug. Hedensted er den kommune, der har tilsyn med flest havbrug, nemlig 5. De øvrige 7 er fordelt på seks kommuner. Miljøstyrelsen har tilsyn med de 7 havbrug, der ligger længere ude på vandet.



Hjarnøsagen betrygger mig ikke i, at vi har en fornuftig regulering og miljøkontrol med vores havbrug Chr. Rabjerg Madsen (S)

Et notat fra Hjarnø Havbrug viser, at havbruget i flere år ikke har landet de muslinger, som havbruget dyrker på liner, og som ifølge havbruget kompenserer for udledningerne af kvælstof og fosfor. Havbruget har nemlig ikke kunnet afsætte muslingerne, så de er blevet taget af linerne og derefter udsat igen.

Men hvis muslinger skal fjerne kvælstof fra havmiljøet, skal de fiskes op, understreger professor i marin økologi ved SDU Erik Kristensen.

»Hvis man efterlader muslingerne i vandet, vil de på et tidspunkt dø og blive nedbrudt, og så frigives næringsstofferne igen«, siger han.

Muslinger kan fjerne næringsstoffer fra vandet ved at spise de alger, der lever af næringsstofferne.

Kommunen har nu bedt rådgivningsvirksomheden Cowi om at vurdere, hvad de nye oplysninger betyder, og vil derefter behandle sagen igen, oplyser borgmester Kasper Glyngø.

Kommunen besluttede i september ikke at nedlægge produktionsforbud på havbruget på baggrund af de urigtige indberetninger, fordi politikerne dengang troede på, at havbruget havde kompenseret for sine merudledninger ved at dyrke og fjerne muslinger.

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, som i foråret politianmeldte Hjarnø Havbrug. Forbundets formand, Verner W. Hansen, mener, at Hedensted Kommunes »svigt i tilsynet« med havbruget »efterhånden er en lige så stor skandale som virksomhedens ulovligheder«.

Forbundet mener, at tilsynet med alle havbrug bør ligge i Miljøstyrelsen. Men også dette tilsyn lader noget tilbage at ønske, mener sportsfiskerne. Svar fra Miljø- og Fødevareministeriet til Folketinget viser, at hverken kommuner eller styrelse har ført et aktivt tilsyn i de senere år.

Kontrollen med, at et havbrug ikke udleder mere kvælstof og fosfor end tilladt, bygger på havbrugenes indberetning af deres foderforbrug og af, hvor mange kilo fisk de producerer.

I perioden 2013-17 har kun en enkelt kommune kontrolleret, om bilag og fakturaer på indkøb af foder stemte med det foderforbrug, et havbrug havde indberettet. Ingen myndigheder har kontrolleret regnskabsbilag for solgte fisk i forhold til havbrugenes angivelser, viser svaret til Folketinget.