Forsvarere i svindelsag vil anmelde medier til politiet

I den store sag om svindel for 111 millioner kroner med midler fra satspuljerne risikerer flere medier nu en politianmeldelse.

Det fremgår af en mail fra tre forsvarsadvokater til en lang række chefredaktører i hele landet.

I sagen er en 64-årig kvinde, som var ansat i Socialstyrelsen, sigtet for siden 2002 at have overført de mange penge til sine egne konti.

Pengene kom angiveligt fra satspuljen og var øremærket særligt udsatte grupper i samfundet.

Foruden den 64-årige kvinde er tre andre personer sigtet for hæleri ved at have nydt godt af de penge, som hun ifølge sigtelsen svindlede sig til.

I modsætning til den hovedmistænkte er de tre andre beskyttet af navneforbud - et navneforbud, som deres forsvarere mener, at flere medier har overtrådt.

Mandag har forsvarerne derfor sendt en mail til en stribe chefredaktører, hvor de fortæller, at de vil indgive politianmeldelse mod de medier, som de mener overtræder navneforbuddet.

»Et navneforbud er et egentligt identifikationsforbud, og enhver oplysning, der kan identificere de mistænkte, betragter vi derfor som en overtrædelse af navneforbuddet«, skriver advokat Peter Secher i mailen.

Han har sendt mailen på vegne af de tre forsvarere, som ud over ham selv tæller advokaterne Henrik Dupont Jørgensen og Christian Bjerrehuus.

De mener, at flere medier i både tekst og foto er kommet med oplysninger, der gør det muligt at finde ud af, hvem de tre sigtede er.

»Vi anmoder om, at sådanne oplysninger udelades af artikler og om, at artikler, der allerede indeholder oplysningerne, slettes eller redigeres«, hedder det i mailen.

Politianmeldelsen mod de medier, som advokaterne mener overtræder navneforbuddet, vil blive indgivet fredag, fremgår det af mailen.

ritzau