Nu melder den første kandidat sig: Her er tre bud på en ny kulturborgmester i København Alternativet har seks medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation. En af dem melder sig nu klar til at overtage posten som kultur- og fritidsborgmester.

Med Niko Grünfelds farvel til kultur- og fritidsborgmesterposten i Københavns Kommune skal Alternativet finde en arvtager.

Det er partiets seks mand store gruppe på rådhuset, der skal vælge en ny borgmester. Her er tre bud på, hvem det kan blive:

Badar Shah

Med en fremtrædende tillidspost som politisk ordfører for Alternativets gruppe på rådhuset er Badar Shah et oplagt bud. Og han melder sig da også klar:

»Ja, jeg er en af kandidaterne i spil til at blive den næste kultur- og fritidsborgmester«, skriver han i en sms til Politiken.

Med 2.077 personlige stemmer ved kommunalvalget fik han næstflest stemmer efter den afgående borgmester, Niko Grünfeld. Badar Shah er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.



Franciska Rosenkilde

En anden person med en fremtrædende tillidspost er Franciska Rosenkilde, der er gruppeformand for partiets på rådhuset. Hun er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt af Børne- og Ungdomsudvalget. I et opslag på Facebook skriver hun, at gruppen nu skal »have lov at trække vejret oven på nogle hæslige dage, og så kigge fremad mod en ny konstituering i gruppen«.

Fanny Broholm

Et tredje bud på en ny borgmester er Fanny Broholm. I modsætning til de to andre har hun ikke en fremtrædende tillidspost i Alternativets gruppe. Hun er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Med 1.940 personlige stemmer nød hun også en pæn opbakning ved kommunalvalget.