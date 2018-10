Analyse: Vi har ikke et værn mod de store bankers spekulation Når statsministeren taler om griskhed af dimensioner i finansverdenen, kalder det på nye tiltag fra samfundet.

Sagen om store bankers medvirken i den internationale skandale om spekulation og svindel med udbytteskat for 410 milliarder kroner slår hovedet på et søm, som i forvejen var særdeles synligt.

For to år siden afslørede Politiken og DR, hvordan Nordea hjalp sine velhavende kunder med at gemme penge i skattely. Det stoppede først, da forretningerne kom i offentlighedens søgelys.



Danske Bank er i krise på grund af sin uhyrligt store sag om mangeårig hvidvask i filialen i Estland. En sag, som banken efter alt at dømme ville være sluppet fra uden skrammer, hvis ikke Berlingske havde gravet sagen frem.

Og nu kommer den gigantiske internationale sag om finansfolk og storbankers spekulation og svindel med udbytteskat i mindst ni europæiske lande. Spekulationer med udbytteskat svarer med eksperters ord til »at stikke sugerøret i statskassen«.

De tre komplekser tyder på to ting.

Når spekulation og svindel i det omgang gang på gang bliver afsløret, er det efterhånden svært at affeje det som resultatet af enkelte tilfældige vildfarne bankmedarbejderes fejltagelser. Der ser ud til at være noget generelt på spil i den internationale finanssektor.



Den anden og lige så alvorlige lære: Myndighederne ser ikke ud til at have effektive værn at stille op for at beskytte vores samfund, når jagten på profit griber store, magtfulde virksomheder.

Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering ved Aarhus Universitet, tegner perspektivet op.

»Jeg mener desværre, at det er naivt at forvente, at internationale investment bankers har særlig meget moral. Jeg mener, vi må indrette os på, at hvis ikke vi er vågne, så bliver vi bare kørt over«.

Torsdag var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en af de mange politikere, som erklærede sig rystede over afsløringerne: »Det er en griskhed af dimensioner, som vi vil forfølge«.

Men hvad vil statsministeren gøre for ikke at blive kørt over af griskheden?

»Det kalder på et stærkere internationalt samarbejde, og der er den europæiske bankunion en del af svaret«, sagde han til flere medier på EU-topmødet. Ifølge Løkke Rasmussen vil et dansk medlemskab af bankunionen blandt andet gøre det lettere at arbejde sammen med andre landes finansielle tilsyn. Regeringen har bedt en ekspertgruppe svare på, om det vil være en god ide for Danmark at tilslutte sig bankunionen. Det svar kommer næste år.

Hverken Danmark, Tyskland eller andre af de lande, som blev ramt af spekulation og svindel med udbytteskat, var vågne nok, da det gjaldt. Det er let at gøre kontrollen i Danmark med præcis det område meget bedre, end den var, da formodede svindlere fik lov at løbe med 12,7 milliarder kroner. Det er delvis allerede sket.

Men når det gælder det ekstremt ulige magt- og kompetenceforhold, der hersker mellem en international storbank på et frit og uoverskueligt marked, og en skatteforvaltning eller et finanstilsyn i Danmark, er det ikke gjort med, at politikerne bevilger et par håndfulde flere offentlige hænder og hjerner. Finanssektoren vil altid have råd til at købe flere og bedre eksperter.



Det konkrete eksempel er de danske banker, som skal bruge flere og flere medarbejdere i deres compliance-afdelinger i forsøget på at overholde hvidvaskreglerne. De medarbejdere henter de i bundter hos de myndigheder, som skal holde øje med de samme regler - Finanstilsynet og bagmandspolitiet.