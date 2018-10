Krise i Alternativet: »Der er en stemning af blod og hævn i partiet« Utilfredshed med Niko Grünfeld har ulmet længe i Alternativet København, siger flere medlemmer af partiet. Tidligere kandidat afviser kritikken.

Niko Grünfelds politiske deroute er også fortællingen om et parti, der vil nytænke demokratiets spilleregler, men som er fanget i et kviksand af fløjkrige.

Det siger en række medlemmer og tidligere kandidater for Alternativet København, efter Niko Grünfeld onsdag trak sig som kulturborgmester.

Der er en fløj, som jeg kalder Mistillidsgruppen, der længe har klaget over topstyring Stine Skot, tidligere kandidat for Alternativet

Flere af alternativisterne vil kun udtale sig til baggrund af hensyn til deres fremtid i partiet. De beskriver en lokalafdeling, hvor utilfredsheden med Niko Grünfeld har splittet gruppen længe.

Frustrationerne eskalerede for alvor i februar 2017, da Alternativet København skulle vælge en spidskandidat til kommunalvalget. Flere af partiets 18 lokalkandidater mente slet ikke, der burde være en spidskandidat, eller ønskede at opstille flere.

Ideerne nåede aldrig at blive diskuteret i plenum. I stedet ringede kandidat Kåre Traberg Smidt rundt til hvert enkel kandidat for at overtale dem til at støtte en indstilling af Niko Grünfeld som spidskandidat.

En af de øvrige kandidater husker processen som »pinlig« og »det modsatte af den type åbne demokratiske processer, Alternativet er skabt på«. Det er ikke lykkedes Politiken at få en kommentar fra Kåre Traberg Smidt.

'En splittet flok'

Indstillingen lykkedes. Under et lokalt partimøde på Christianshavn 31. marts 2017 blev Niko Grünfeld stemt ind som spidskandidat. Efterfølgende sendte Alternativet en mail ud til medlemmerne, hvor det hed sig, at 17 af de 18 kandidater havde peget på Grünfeld.

Udmeldingen undrede kandidat Rune Lundgaard Jørgensen, der ikke havde stemt på Grünfeld, men alligevel fremstod som støtte i mailen. Han klagede til bestyrelsen.

»Så blev jeg kaldt til et møde på Christiansborg med Niko (Grünfeld, red.) og vores daværende hovedbestyrelsesforperson. De spurgte, om jeg overhovedet ville Alternativet og kunne fortsætte som kandidat. Det ville jeg selvfølgelig, for jeg støtter det politiske projekt. Men jeg synes, hele stilen var ret underlig«, siger han. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Niko Grünfeld om mødet.

Udviklingen fik 19. august 2017 kandidat Stine Bardeleben Helles til at trække sig som kandidat for partiet.

I en mail til ledelsen, som Altinget senere offentliggjorde, kritiserede hun Niko Grünfeld for at afkoble »kandidatgruppen fra centrale beslutninger og processer om politisk program, mærkesager, m.v.«.

Helles beskrev politikergruppen som »en splittet flok, som ganske vist mestrer Å-retorikken om lysegrønt fællesskab og tillid, men hvor den fælles platform reelt er en illusion, fordi en samlende ledelse aldrig har været en prioritet«.

En fin fyr, men et problem

Kritikerne ser Niko Grünfelds enegang som borgmester som en fortsættelse af hans opførsel under valgkampen.

Utilfredsheden i baglandet var derfor stor, da Grünfelds CV-rod og kontorsag eksploderede. Hans deroute er udtryk for et generelt problem i partiet, siger tidligere kandidat Rolf Bjerre:

»Niko er en fin fyr, men han er også symptomet på problemet i Alternativet. Der er en uløst konflikt mellem dem, der vil bygge Alternativt nedefra og op. Og så partiets top, der topstyrer alt for meget. Men heldigvis er vi enige om den politiske retning, og i partiet arbejder vi benhårdt på at udvikle os i en bedre retning«.

Tidligere kandidat Stine Skot er ærgerlig over den interne mistillid i partiet:

»Der er en fløj, som jeg kalder Mistillidsgruppen, der længe har klaget over topstyring. Jeg har igen og igen bedt om eksempler på det, men ingen kan pege på en præcis hændelse. Desværre er der en stemning af blod og hævn i partiet, som bunder i helt forkerte opfattelser af, hvad der reelt er foregår. Jeg er træt af, at vi kæmper med os selv, frem for det mål, vi er fælles om«, siger hun.