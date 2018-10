Pres på Skat: Opkræv flere penge, og brug mindre tid på, at skatten er korrekt

»Og man har haft for meget fokus på businesscasen og på de ting, man kunne putte ind i et regneark, og ikke på de ting, man ikke kan sætte på en formel som for eksempel retssikkerhed«, siger skatteministeren.

Han nævner, at han selv har fremlagt flere retssikkerhedspakker, der skal forhindre, at borgerne får en urimelig og forkert behandling af skattemyndighederne. Og han mener, at de hyppige skift af skatteministre – både under VK-regeringen og under S-R-SF-regeringen – har været medvirkende til, at hensynet til borgernes retssikkerhed er blevet svækket.

»Der er brug for, at man balancerer hensyn til effektivitet og retssikkerhed. Den, der normalt balancerer de hensyn, er den minister, som er ansvarlig i sidste ende, og det har naturligvis haft en betydning, at der har været en stor udskiftning af skatteministre. Hvis en minister kun er der i få måneder eller under et år, er det meget svært at sætte en dagsorden og udfylde sin rolle som minister. Man kan knap nok nå at sætte sig ind i tingene«.

Så du er enig i, at der har været en nedprioritering af retssikkerheden?

»Ja, ja. Når jeg kigger på det udefra, er det helt tydeligt, at det har der været«, siger Karsten Lauritzen.