Måling: Flertal af vælgerne tror ikke på Vermunds trussel mod Løkke Der er ikke stor tillid i befolkningen til, at Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, vil gøre alvor af sin trussel mod Lars Løkke Rasmussen.

Partiet Nye Borgerlige truer med at vælte statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis han ikke opfylder partiets tre ultimative krav på udlændingeområdet.

Men det er de færreste danskere, der tror på, at Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, vil gøre alvor af truslen, hvis hun kommer i Folketinget, og der er blåt flertal efter næste valg.

Det viser en måling, som Megafon har foretaget for Politiken og TV 2.

Kun 17 procent af danskerne har tillid til, at Vermund vil holde ord, mens 68 procent ikke tror, at hun vil føre truslen ud i livet. 15 procent svarer ved ikke.

Vurderingen kommer fra et flertal af både rød og blå bloks vælgere og er ikke nogen optimal optakt for Nye Borgerlige til det kommende folketingsvalg, vurderer valgforsker og professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

»Det er selvsagt ikke det bedste udgangspunkt, når flertallet af befolkningen ikke har tillid til, at en partiformand rent faktisk vil gøre, hvad vedkommende siger«, siger han.



Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, erkender selv, at målingen afspejler en udfordring for hende.



»Det værste, der kan ske er, at vi får færre stemmer. Men vi kommer til at gøre, hvad vi gør. Tillid får man ikke af ingenting. Tillid får man, fordi man beviser, at det, man siger, også er det, man gør«, siger hun.

Nye Borgerlige peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, men kræver samtidig et totalt asylstop, at alle kriminelle udlændinge udsendes efter første dom uanset forholdene i hjemlandet, og at alle udlændinge, som opholder sig i Danmark, skal forsørge sig selv.



Bliver kravene ikke indfriet af Løkke, og Nye Borgerlige får de afgørende mandater efter næste valg, vil partiet ikke redde ham, hvis oppositionen stiller et mistillidsvotum i folketingssalen.

»Det betyder jo, at han må gå af«, sagde Pernille Vermund ved Nye Borgerliges sommergruppemøde i Rødvig på Stevns i september.

DF: Vermund står udenfor og råber

Partiet ligger i de fleste meningsmålinger til at kravle over spærregrænsen ved det kommende folketingsvalg. Størstedelen af stemmerne på liste D ser ifølge vælgervandringsanalyser ud til at komme fra Dansk Folkeparti, men heller ikke flertallet af DF-vælgerne har tillid til Vermunds trussel.

At 24 procent af DF-vælgerne imidlertid tror på Nye Borgerliges ultimatum, er dog en lille sejr for Pernille Vermund, mener professor Kasper Møller Hansen.

»Der er mange af DF’s vælgere, der har købt hendes projekt«, siger han.



Flere ledende politikere fra den borgerlige lejr har det seneste år taget skarp afstand fra Nye Borgerliges krav på grund af deres ultimative karakter.

Og Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, gør det nu klart, at han heller ikke tror på, at Nye Borgerlige vil gøre alvor af truslen.

»Nej, det tror jeg ikke. Fordi det er uholdbart i politik«, siger han.



»Det er ligesom i fodbold. Man skal spille med inde på banen, og det gør man ikke, hvis man stiller ultimative krav. Så spiller man ikke med inde på banen. Så står man udenfor og råber, at man vil have sejren«, siger Peter Skaarup.

Spørger man Venstres vælgere, om statsminister Lars Løkke Rasmussen så bør efterkomme Nye Borgerliges krav, svarer et flertal af V-vælgerne nej.

Venstres ledelse er dog fortsat meget tilbageholdende med at kommentere Nye Borgerliges krav.

»Det forholder vi os til, når vi kommer til regeringsforhandlingerne, og når vi ser mandaterne. Det er et opstillingsberettiget parti. Nu skal vi se, om de får opbakning til at komme ind«, siger Venstres politiske ordfører, Britt Bager.