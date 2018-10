Overblik: 3 vigtige nedslag i forløbet om Lars Løkkes 1 million grønne biler Både finansieringen af regeringens klimaplan og afkastet på den korte bane har været svær at forstå for henholdsvis fagpersoner og politikere.

1. Målsætning for 2030

I sin tale ved Folketingets åbning tirsdag 2. oktober bekendtgjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen, at diesel- og benzinbiler i løbet af en kort årrække skal være fortid i Danmark. Transportsektoren står i dag for en fjerdedel af Danmarks CO-udledning. Og luften i de største byer er for forurenet, lød det fra Løkke på talerstolen:

»Om 12 år – kun 12 år – vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler. Og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller anden form for nuludledningsbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark«

2. Svær finansiering

Ugen efter, tirsdag 9. oktober, præsenterede seks ministre med Lars Løkke Rasmussen i spidsen regeringens klima- og luftpakke. Planen mødte fra start hård kritik for at være voldsomt underfinansieret. Den centrale del om stoppet for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 kan ifølge notater fra Finansministeriet komme til at koste statskassen 88,6 milliarder kroner, kunne DR 2’s ’Detektor’ berette. Og de penge bliver svære at finde, sagde økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen til Detektor:

»Jeg kan ikke erindre, at jeg har set et forslag fra en regering, der har haft så stort et finansieringsbehov, uden der har været en tilhørende finansieringsplan«

3. Skepsis over umiddelbare resultater

I disse dage forhandler regeringen og de øvrige politiske partier om en klimaplan. I den forbindelse er regeringen blevet spurgt ind til, hvordan regeringens egne forslag vil påvirke antallet af grønne biler. 22. oktober lød svaret fra Skatteministeriet, at effekten vil være 1.000 ekstra el- og plugin-hybridbiler i 2019-2020, kan Politiken i dag fortælle. DF’s finansordfører, Rene Christensen, er ikke imponeret:

»Det er – undskyld, jeg siger det – faktisk lidt til grin, og jeg synes ikke, man kan være det bekendt, hverken over for forbrugerne eller forhandlerne, at sende så meget usikkerhed i luften igen for 1.000 køretøjer«