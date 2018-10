Overblik: Iran planlagde attentat i Danmark En mand er varetægtsfængslet og sigtet for at have hjulpet Iran med at planlægge et attentatforsøg i Danmark. Truslen mod herboende eksiliranere er dog ikke elimineret, mener PET.

Der blev sendt et meget klart signal til Iran fra den kølige foyer hos Politiets Efterretningstjeneste i Søborg i dag.

Herfra valgte PET helt usædvanligt at indvie offentligheden i, hvad de danske myndigheder i øjeblikket mistænker den iranske efterretningstjeneste for: at planlægge et attentat på dansk jord.

Mistanken blev offentliggjort på et pressemøde foran receptionsskranken i PET’s hovedkvarter. Et pressemøde, som er det første, PET-chef Finn Borch Andersen har indkaldt til, siden han tiltrådte som chef for Politiets Efterretningstjeneste i 2016. Det var arrangeret for at afsløre en del af årsagen bag den storstilede politiaktion, der lammede trafikken i store dele af Danmark 28. september.

»Det har været vigtigt for os at få så mange oplysninger med som muligt, samtidig med at vi sender et utvetydigt signal til de iranske myndigheder om, at vi har kendskab til deres aktivitet, og at vi ikke vil acceptere den slags på dansk grund«, erklærede Finn Borch Andersen.

Sagen er »meget usædvanlig« og »meget alvorlig«, understregede PET-chefen flere gange under pressemødet.

Volvoen var anledningen

PET har igennem længere tid samarbejdet med en række efterretningstjenester – blandt andet Norges PST og Sveriges Säpo – om at efterforske Irans aktiviteter i Danmark.

De danske myndigheder føler sig overbevist om, at Iran vil nogle af de eksiliranere, der bor rundt omkring i Europa, det ondt. Blandt andet også i Danmark, hvor PET oplyser, at man yder personbeskyttelse til tre medlemmer af bevægelsen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz). Gruppen kæmper for en selvstændig iransk stat i det sydvestlige Iran og holder til i Ringsted. Det er også her, at lederen af ASMLA bor.

PET bekræftede tirsdag, at gruppen er anledningen til den historisk store politiaktion og menneskejagt, der 28. september involverede alle landets politikredse og lukkede broer og veje af i timevis. Den dag var det PET, der satte det hele i gang, fordi efterretningstjenesten frygtede et angreb mod »enkeltpersoner«. Få dage forinden havde de danske myndigheder opdaget, at der foregik noget mistænkeligt omkring lederens bopæl, som gjorde PET nervøs for, at noget kunne være i gærde. Det skete, da hans PET-vagter bemærkede, at en person i nabolaget tog billeder af lederens hus og rekognoscerede omkring bopælen i Ringsted.

»Det stod hurtigt klart, at der var grundlag for at antage, at den pågældende havde til hensigt at overdrage informationerne til en iransk efterretningstjeneste. Der er anledning til at antage, at informationerne skulle danne grundlag for planlægning af et attentat på dansk grund«, sagde Finn Borch Andersen i dag.

Det var dog en Volvo, som var indregistreret og meldt stjålet i Sverige, der til sidst fik PET til at slå alarm.

28. september omkring middagstid blev Volvoen set tæt på ASMLA-lederens bopæl, hvor den »opførte sig mistænkeligt«, som Finn Borch Andersen formulerede det på pressemødet, hvor PET-chefen forsøgte at uddybe ved at fortælle, at Volvoen »bevægede sig på en måde, som var atypisk, og som gjorde, at vi blev mistænksomme«.

Da politiets patruljevogne forsøgte at stoppe bilen, satte den farten voldsomt op og stak af. End ikke PET’s civile køretøjer, som også satte efter, kunne umiddelbart stoppe Volvoen.

»Vi vurderede, at det var meget sandsynligt, at man stod over for et igangværende angrebsforsøg mod lederen af ASMLA. Og derfor iværksatte vi den meget omfattende politiaktion, som vi alle kender«, forklarede Finn Borch Andersen.

»Tanken om at have en gruppe mulige attentatmænd på fri fod i Danmark, som vi ikke havde kontrol med, var jo uacceptabel«, uddybede PET-chefen senere i dag.

Norsk statsborger anholdt

Siden er Volvoen, som 28. september blev efterlyst, fundet. Myndighederne har været i kontakt med dens passagerer, og PET måttet indse, at Volvoen intet havde med sagen at gøre. Det er fortsat PET’s opfattelse.

Men manden, som rekognoscerede i Ringsted, er blevet anholdt. Den norske statsborger, som er af iransk oprindelse, blev 21. oktober pågrebet i Göteborg og skal nu sidde varetægtsfængslet frem til 8. november. Han er sigtet for at have medvirket til, at en iransk efterretningsvirksomhed har kunnet virke i Danmark. Derudover er han sigtet for have medvirket til at forberede et attentat.