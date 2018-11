Borgmester raser efter svindelsag: Statens satspuljer er bøvlet tyranni – og gør det nemmere at bedrage Roskilde Kommunes borgmester er træt af uoverskuelige tilskudssystemer, hvor kommuner skal aflægge rapport om prisen for plasticbøtter. Hun kalder medarbejder, der gav svindelsigtet fra Socialstyrelsen modstand for at få tallene til at passe, »dagens helt«

Efter at det er kommet frem, at en kommunal bogholder i Roskilde kan have ledt myndighederne på sporet af svindel for et trecifret millionbeløb i statens puljesystem for udsatte grupper, er det blevet endnu mere klart for borgmesteren, at den måde, staten støtter sociale projekter på, er ineffektiv og for mandskabskrævende for kommunerne at administrere.

»Et puljetyranni«, kalder Joy Mogensen (S) det.

»Efterhånden tager de mange puljesystemer virkelig mange ressourcer fra os ude i kommunerne, når vi hele tiden skal holde styr på så mange beløb fra staten, søge om dem, følge op, beskrive projekterne ned til mindste detalje, aflægge regnskaber og følge med i, om pengene går de rette steder hen«, siger Roskildes borgmester.

En stædig bogholder

Hun har som Roskildes politiske topfigur måbende læst op på, hvordan en bogholder på rådhuset i Roskilde Søren Madsen gennem et helt år i en mailudveksling med blandt andre den nu svindelmistænkte afdelingsleder i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, holdt fast i, at Roskilde var blevet tilkendt et beløb på 950.000 kroner i 2017 til et projekt for psykisk syge.

Men Britta Nielsen forsøgte at overbevise bogholderen om, at kommunen af regnskabstekniske grunde kun kunne få godt 880.000 kroner. Men skulle skrive 950.000 i regnearkene.

Det kunne bogholderen ikke få til at stemme, og efter at have konsulteret sine foresatte valgte han kun at skrive det lave beløb. Det fik i august i år Socialstyrelsen til at studse over den manglende overensstemmelse mellem kommunens og styrelsens angivelse af tilskudsbeløbet. Og over at knap 70.000 kroner var gået til en privat konto i den filial af Danske Bank, hvor Britta Nielsen er kunde.

Joy Mogensen ser sagen som eksempel på, at kommunerne er helt i statsmagtens vold, når de mange puljepengestrømme skal håndteres.

»Som udgangspunkt stoler vi på det, når en leder i staten siger, at et tilskudsbeløb skal forstås på en bestemt måde. Men vores bogholder Søren er super sej og en af hverdagens helte, når han har holdt fast i, at noget ikke stemte. Jeg er stolt over, at vi har den slags medarbejdere, der holder fast, når noget ser mærkeligt ud i tallene«, siger Joy Mogensen.

På Herrens mark

Netop fordi kommunerne kan føle sig noget på Herrens mark i det indviklede puljesystem, mener Joy Frederiksen, at politikerne på Christiansborg må sætte fokus på at give en del af støtten på en enklere måde.

»Svindelsagen må få landspolitikernes øjne op for, at forandringer er påkrævet. Jo mere kompliceret, jo lettere er det at finde et smuthul til snyd«, siger hun og understreger, at det ikke kan løses alene ved mere kontrol og bureaukrati, »for så bliver det hele bare mere tungt og tager gejsten ud af det faglige hos medarbejderne«.

Roskildes borgmester kan blandt andet fortælle om et puljestøttet projekt for ældre, hvor der skulle bygges køkkener på plejehjem. Kommunen fik ansøgningen retur fra staten, fordi der ikke var gjort rede for, hvad nogle plasticbøtter havde kostet.

»Det er hele det her indviklede papirvælde, som jeg ikke kan undgå at tænke, at Britta (Nielsen, den hovedmistænkte i svindelsagen, red.) har kunnet udnytte gennem mange år«, lyder Joy Mogensens vurdering.

Joy Mogensen taler for, at eksempelvis statslig støtte til projekter for ældre tildeles mere firkantet efter eksempelvis antallet af ældre i kommunen og mener, at landspolitikerne forsømmer at se på demografien.

»Der kommer stadig flere puljer, vi kan søge - som den såkaldte ’ældremilliard’ - og vi skal oprette nye systemer og dokumentere vores behov og fremgangsmåder for at kunne søge. Men vi får ikke den basale fremskrivning af midler, nu hvor den store efterkrigsgeneration rammer ældreplejen. På den baggrund kan det virke en lille bitte smule kafkask, at vi skal bruge kræfter på at dokumentere udgifter til plastbøtter«, siger Roskildes borgmester.