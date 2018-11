Pape støtter Viktor Orbáns favorit Stik mod søsterpartierne i Sverige, Norge, Finland, Estland og Letland støtter de danske konservative Bayern-politikeren Manfred Weber som konservativ europæisk 'Spitzenkandidat' efter næste års EU-valg.

I valget mellem en finsk og en tysk spidskandidat til topposten som kommende formand for EU-Kommissionen har de konservatives leder Søren Pape Poulsen besluttet sig for at kigge i samme retning som kontroversielle europæiske politikere som ungarske Viktor Orbán og den tidligere italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi.

De peger alle tre på CSU-politikeren Manfred Weber fra Bayern, når det europæiske konservative parti, EPP, i næste uge i Helsinki skal udpege en officiel »Spitzenkandidat« til posten som kommende kommissionsformand efter Jean-Claude Juncker.

Med det valg skiller de danske konservative sig ud fra samtlige nordiske søsterpartier, der alle har kastet deres kærlighed på Manfred Webers finske udfordrer, den tidligere udenrigs-, finans- og statsminister Alexander Stubb.

»Vi, lederne af EPP-medlemmer fra partier i Finland, Sverige, Estland, Letland og Norge, tror på, at tiden er kommet for næste generation af europæere til at overtage ledelsen i den Europæiske Union. Derfor støtter vi Alexander Stubb som EPP-kandidat for EU-Kommissionen. Vi tror, at Stubb er bedst egnet til at hjælpe EPP med at vinde valget til EU-Parlamentet næste forår«, hedder det i en pressemeddelelse underskrevet af konservative partiledere fra de fem lande.

Herunder Moderaternas leder i Sverige, Ulf Kristersson, Høyres norske statsminister Erna Solberg og Samlingspartiets finske finansminister Petteri Orpo.

Sidstnævnte sender denne opfordring til Søren Pape Poulsen:

»Jeg håber, at vores danske venner vil bakke op om en nordisk kandidat, som står for frihandel, har en vision for at modernisere europæisk økonomi og har tyngden til at hævde sig på den globale scene«, udtaler Petteri Orpo i en skriftlig kommentar til Politiken.

Formanden for Kristendemokraterna i Sverige, Ebba Busch Thor, støtter ligeledes Stubb.

»Jeg er stolt over, at Kristendemokraterna har nomineret Alexander Stubb som spidskandidat til at blive formand for EU-Kommissionen«, skriver hun i en tweet.

Weber er favorit i slaget, der afgøres på en EPP-kongres i Helsinki 7. og 8. november. Blandt støtterne er Silvio Berlusconi, som Weber for nylig takkede varmt for opbakningen i et tweet, der argumenterer for, at EPP skal være »en drivende kraft i at styrke europæisk forsvars- og udenrigspolitik«.

Blandt støtterne er også Ungarns autoritære leder Viktor Orbán, som i september fik et stort flertal i EU-Parlamentet imod sig, da der blev vedtaget en historisk udtalelse rettet mod Ungarn om »klar risiko for en alvorlig overtrædelse af de grundlæggende EU-værdier«.

Stubb har brugt de seneste uger på en omfattende europæisk kampagne i de europæiske hovedstæder. Han distancerer sig klart fra Orbán og udtaler i et Die Zeit-interview lørdag, at Orbáns Fidesz-parti bør smides ud af EPP, hvis det ikke bekender sig til partifamiliens værdigrundlag.

»Jeg har nultolerance over for intolerance«, siger Stubb til Die Zeit og kalder Orban-regeringens indskrænkninger af ytrings- og forsamlingsfriheden for »uacceptabel«.

Søren Pape Poulsen forklarer, at han støtter Manfred Weber af flere grunde. Han kender Weber bedre end Stubb. I kraft af sin nuværende funktion som gruppeformand i EU-Parlamentets gruppe har Pape fulgt ham under partiformandsmøderne før de europæiske topmøder.