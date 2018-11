30-årige Aviaja risikerer at miste barselsdagpenge: »Jeg må virkelig bare sørge for ikke at være gravid, inden jeg kommer hjem« Aviaja Bruse Nathansen er rejst med sin kæreste to år til Australien. Det kan betyde, at hun hverken kan få sygedagpenge eller barselsdagpenge, når hun kommer hjem til Danmark.

FOR ABONNENTER Efter en stresssygemelding og seks år på arbejdsmarkedet som sygeplejerske har 30-årige Aviaja Bruse Nathansen valgt at tage en pause fra det hele. Hun har sagt sit job og sin lejlighed op og er sammen med sin kæreste rejst til Australien, hvor de planlægger at blive i to år. De skal arbejde, rejse rundt og opleve noget helt andet, end deres hverdag i København kunne byde på.