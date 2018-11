Højesteret tygger nu på udvisning af LTF-præsident Lovgivere har krævet hårdere kurs over for kriminelle udlændinge, sagde rigsadvokaten under mandagens møde i Højesteret. Men en udvisningssag er ikke en popularitetskonkurrence, påpegede forsvareren.

Da den i dag 32-årige selverklærede leder af gadebanden LTF, Shuaib Khan, natten mellem 31. august og 1. juli 2017 afklædt blev visiteret og lyst op i alle kropsåbninger af en politiassistent i en opgang på Nørrebro i København, kom situationen efterfølgende noget ud af kontrol.

Bandelederen sagde til betjenten, at han skulle passe på sig selv og passe på sin ryg. 10-12 dage efter blev Shuaib Khan sigtet for trusler.

I oktober sidste år udløste det tre måneders fængsel i byretten i København. I marts nedsatte Østre Landsret straffen til 60 dages fængsel, men hverken by- eller landsret ville udvise LTF-lederen til Pakistan, selv om det var kravet fra anklagemyndigheden.

Mandag var det så rigsadvokaten selv, Jan Reckendorff, der præsenterede kravet for syv dommere i Højesteret. Han henviste især til byrettens dom og tilføjede, at det vigtigt at kunne sætte et ’strafferetligt værn’ op, når politiet bliver truet under arbejdet.

»Det gør truslerne markant alvorligere, når de kommer fra en bandeleder«, mente han.

Tidligere afsoning af ti års fængsel

Derfor var det dråben, argumenterede rigsadvokaten, som fik bægeret til at flyde over. Shuaib Khan har tidligere siddet cirka ti år i fængsel for voldskriminalitet, påpegede han. Landsretten har ment, at kriminaliteten og tilknytningen til LTF sådan set er nok til at blive udvist af Danmark, men det kan alligevel ikke ske, fordi det med sikkerhed vil krænke Danmarks forpligtelser i menneskerettighedskonventionen, idet Khan ingen tilknytning har til Pakistan.

Men lovgiverne har, understregede rigsadvokaten, klart og tydeligt bedt domstolene om at gå til kanten i forsøget på at udvise kriminelle udlændinge.

Shuaib Khans forsvarer, Michael Juul Eriksen, påpegede, at politiets visitation af bandelederen var en spontant opstået situation, som Khan fandt krænkende. Der var ikke tale om en planlagt lovovertrædelse.

»Hvis det bærende element for udvisningen er mandens fortid, sker der en efterrationalisering i forhold til tidlige dommere, hvor myndighederne jo ikke har valgt at anke«, sagde han.

Derfor er rigsadvokatens billede med dråben ikke velegnet, betonede Michael Juul Eriksen.

»Der skal flere dråber til«, sagde han.



Forsvareren mener, at sagen i høj grad er politisk betinget.

»Vi har hørt end del om min klients personlige forhold og hans tilknytning til LTF. Men det skal ikke være et moment, om man er upopulær, eller om politikere ikke kan lide én. Det er ikke en popularitetskonkurrence, og der er faktisk ingen verserende sigtelse imod ham«.

Der ventes dom tirsdag 20 november klokken 12.