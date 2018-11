Forsvaret bombet tilbage til 'møgsagernes vagtparade' Personalesager om nepotisme og tjenestemisbrug skaber alvorlige problemer for forsvarets topledelse. Men det værste er, at sagerne ødelægger den interne moral og tilliden til det nye ansættelsessystem

FOR ABONNENTER

Tre personalesager om mulig nepotisme, tjenestemisbrug og manglende kendskab til reglerne om inhabilitet i forsvarets top i løbet af kun en uge. Og vel at mærke tre af hinanden uafhængige sager – det kan dårligt blive værre. Alle sagerne bygger på forsvarsmediet Olfis research og anonyme kilder, men i ’helvedesugen’ kom der så meget kød på sagerne, at forsvarsministeriet og forsvarschefen måtte handle, efter rygterne var blevet negligeret i over et år.