Nordatlantiske mandater vil forhandle, før de udpeger statsminister I 2015 pegede de fire nordatlantiske mandater på rød blok efter valget. Det er langtfra sikkert, at det går sådan næste gang.

Statsministerkandidat Mette Frederiksen (S) kan ikke regne med at indkassere fire nordatlantiske mandater i rød blok, som det var tilfældet efter valget i 2015.

To af de nuværende nordatlantiske mandater afviser på forhånd at udpege deres foretrukne statsminister før efter valget. De ønsker at forhandle med statsministerkandidaterne, når stemmerne er talt op. Samtidig hersker der ifølge grønlandske og færøske valgeksperter stor usikkerhed om, hvorvidt stemmerne på Færøerne og Grønland vil gå i rød eller blå retning.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra SF’s grønlandske søsterparti, IA, peger på, at der i denne valgperiode i kraft af forsvarsforliget og det danske lånetilsagn til byggeri af grønlandske lufthavne er sendt langt flere penge i retning af Grønland end under den tidligere S-ledede regering.

»Vi er blevet behandlet langt bedre af den blå regering, end vi blev af Helle Thorning-regeringen. Som jeg oplever det, er regeringens lydhørhed blevet langt bedre. Det er noget, der understreger, at det giver god mening for os at være Grønlands frie stemme og varetage Grønlands interesser først«, siger Aaja Chemnitz Larsen.

IA er en del af et rødt valgforbund, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at partiet vil pege på Frederiksen. Chemnitz afviser at »sætte sig selv uden for indflydelse« ved at sætte navn på statsministeren på forhånd. Hun mener, at der er sket forbedringer i denne valgperiode. Bl.a. fordi de grønlandske medlemmer har deltaget i finanslovsforhandlinger. Hun efterlyser forbedringer på uddannelsesområdet og det sociale område:

»Uddannelsesreformen har også ramt grønlandske studerende. Et større fokus på de sociale udfordringer vil også være til gavn for de interesser, vi prøver at varetage blandt grønlændere i Danmark«.

På Færøerne er de hvide

På Færøerne siger folketingsmedlem Magni Arge, at hans republikanske selvstændighedsparti, Tjóveldi, hverken kan betragtes som røde eller blå, men hvide – som i det færøske flag.

»Vi forfølger det hovedmål, vores parti har, og det er færøsk selvstændighed. Vi vil gerne pejle af, hvordan de stiller sig i den forbindelse«, siger Magni Arge.

Tjóveldi indgår ikke i den nuværende regerings grundlag, men Arge opfatter såvel statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som Mette Frederiksen som meget forsigtige og statsbevarende i deres udgangspunkt. Arge nævner, at Løkke, der er færøsk gift, »er en af de sjældne statsministre, der har en tilknytning til og indsigt i færøske forhold«.

»Jeg vil forsøge at få mest mulig indflydelse for at komme i den retning, vi gerne vil«, siger han.

Han siger, at partiet som udgangspunkt mener, at færøske forhold bør afgøres på Færøerne og danske forhold i Danmark.

»Men når situationen er, som den er konstitutionelt, og vi stadig har et mandat i Folketinget, så vil vi bruge det til at fremme de færøske interesser og vores målsætninger som parti«.