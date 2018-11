Flydende 'Christiana' i søgelyset: Hjælp fra finanslov kan rydde Fredens Havn Over 90 både er ulovligt placeret i København. De 26,4 millioner kroner til at skrotte dem mangler.

Slumstormere med faldefærdige både har indtaget et tidligere naturskønt område nær Christiania i København, der som resultat ligner resterne fra et gammelt søslag.

Sådan lød det på et samråd om Erdkehlgraven, der også er døbt Fredens Havn.

Ingen har meldt sig som ejere af de op mod 100 fartøjer, skibsvrag og konstruktioner i vandet ved Refshalevej i København. Derfor står staten tilbage med regningen for skrotning af bådlejren.

Foto: Cicilie S. Andersen Det Flydende Kvarter ved Refshaleøen i København huser omkring 30 personer. Nogle har arbejde, andre studerer.

Men de 26,4 millioner kroner, det ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil koste at få hevet alle fartøjerne op af vandet og destrueret, har staten ikke.

»Det er blevet en meget ulækker losseplads for udtjente fartøjer. Men det er ikke gratis at få dem fjernet, og sagens kerne er, at vi ikke har de mange millioner kroner liggende i en skuffe.

»Dansk Folkeparti har været gode til at komme med ønsker under finanslovsforhandlingerne. Man kan håbe, at nogen spiller det (finansieringen, red.) ind der«, siger ministeren.

Regeringen forhandler i disse dage med støttepartiet Dansk Folkeparti om, hvordan finansloven for 2019 skal være.

Det er her, ministeren mener, at den milliondyre finansiering kan komme i spil.

Jakob Ellemann-Jensen gav ikke på samrådet udtryk for, at han selv vil kæmpe for at få skrotfinansieringen på finansloven.

Der er mange personer, som bor i husbåde i København, og foreningen bag Fredens Havn ansøgte i 2013 om at få godkendt flere af fartøjerne«, fortæller områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft.

»Ansøgningen var i høring, men kommune og naboer sagde samstemmende, at de ikke syntes, at det var en fabelagtig god idé at have fartøjerne der, og derfor gav vi et afslag«.

Efterfølgende gav Kystdirektoratet påbud om at fjerne de mange konstruktioner på vandet, men intet skete. Og når der ikke er nogen at sende regningen til, ender den hos staten.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var torsdag kaldt i samråd om sagen, men ifølge ham hører de mange både ikke under Justitsministeriet.

Dog er Københavns Politi ved at undersøge, om personer i det flydende samfund udgør en utryghedsskabende lejr og således kan fjernes. Det betyder dog intet for bådene.

ritzau