Liberal Alliance om Anders Samuelsens ombyggede kontor: Ingen dobbeltmoral her hos os Simon Emil Ammitzbøll (LA) afviser enhver kritik af partiformand Anders Samuelsens kontorhold.

Det er aldeles urimeligt at bruge betegnelser som flottenhejmeri og dobbeltmoral om LA-formand Anders Samuelsens brug af 340.000 skattekroner på renovation og nyindretning af sit kontor i Udenrigsministeriet.

At partiet samtidig går ind for minusvækst i det offentlige forbrug, har intet med den sag at gøre, mener partiets nummer to, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll:

»Med den logik skulle vi stemme imod enhver udgift i det offentlige. Det er ikke sådan, at vi forestiller os, at der ikke skal være en offentlig sektor, eller at der ikke skal være et udenrigsministerium eller ordentlige repræsentationslokaler. Så det er fuldstændig taget ud af fantasien at forestille sig, at vi skulle være imod, at der skulle være repræsentationslokaler for Danmark, når de skal modtage udenlandske repræsentanter«, siger han.

Men der er vel en grænse for, hvor mange penge man behøver at bruge? Samuelsens forgængere fortæller jo, at det kontor har fungeret udmærket i mange, mange år.

»Jeg går ud fra, at det diverse steder i den offentlige sektor er sådan, at man laver nogle ting. På et tidspunkt trænger det til at blive renoveret. Når det gør det, gør man det inden for de afsatte økonomiske rammer. Så tror jeg ikke, der er så meget mere i det«.

Ammitzbøll har selv fået indrettet et helt nyt kontor i Slotsholmsgade, hvor mange ministerier holder til. Det var nødvendigt ved dannelsen af V-LA-K-regeringen, eftersom hans ministerpost slet ikke fandtes før den tid. Men beløbet når ikke op i samuelsenske højder.

»Jeg har givet aktindsigt i det et par gange. Det koster i omegnen af 75.000 kroner«, siger økonomi- og indenrigsministeren.

Beskyldningerne om dobbeltmoral flød over på de sociale medier i går, hvor artiklen om Samuelsens kontor udløste små 600 indlæg på Politikens Facebook-link til artiklen. Tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF) beskyldte Samuelsen for at være en »flottenhejmer« i sin omgang med betroede offentlige midler.

Den beskyldning kommenterer Ammitzbøll sådan her:

»Der har også altid været forskel på Samuelsens og Søvndals påklædning, og det afspejler sig måske også i andre ting«.

I Liberal Alliance har andre fremtrædende politikere imidlertid for ganske nylig vist stor interesse for folkevalgtes udgifter til kontorhold. Få dage før Alternativets Niko Grünfeld i oktober valgte at gå af som kultur- og fritidsborgmester, bad Ammitzbølls partifælle Alex Vanopslagh om at få en oversigt over de samlede udgifter til renovering og møblering hos de københavnske borgmestre.

Det fremgår af notater fra Borgerrepræsentationen. Politiken forsøgte torsdag forgæves via mail, sms og telefonopkald at få Alex Vanopslagh til at forklare, hvad hans interesse skyldes, og om han finder det problematisk, at Samuelsen har brugt 340.000 kroner på sit kontor.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Anders Samuelsen.

På Christiansborg er hans parti en opkomling blandt de borgerlige. En lang række notabiliteter fra tidligere statsminister Poul Schlüters (K) regeringer var torsdag samlet til reception for at markere et historisk bogværk om Schlüters tid.

Blandt notabiliteterne var tidligere kirkeminister Torben Rechendorff (K), som forklarer, at der dengang ikke kom renoveringer på tale i Samuelsens størrelsesorden. Dog stødte den 1,97 meter høje Rechendorff på et problem med kontorstolen. Hans forgænger, Mette Madsen fra Venstre, målte kun omkring 1,60 meter.

»Vi var nødt til kritisk at se på ministerstolen. Det førte til en voldsom ændring. Vi måtte have bud efter en af ministeriets håndværkere, som skruede stolen tre-fire trin højere op. Så var sagen klaret. Jeg kan godt se, at det selvfølgelig har belastet håndværkerens arbejdstid. Men han var på fast løn. Det ændrede ikke afgørende i Kirkeministeriets budget«, forklarer Rechendorff.

Tror du, der er sket noget i tiden, som gør, at man kan gøre det nu?



»Jeg vil indskrænke mig til at sige, at det er der noget, der tyder på«.