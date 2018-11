Kraftig lugt af kål ved kysten: Grønne alger spreder sig i danske farvande Flere steder ved Fyn og Østjylland har store mængder af grønne alger farvet vandet helt grønt. Ufarlige, siger Miljøstyrelsen, der endnu ikke har en årsagsforklaring.

De seneste dage har flere fynboer og østjyder undret sig, når de har gået tur ved havet. Der har ikke været meget blåt over vandet, og i stedet har det været grønne bølger fyldt med alger, der har banket mod kysten.

Det er algearten lepidodinium chloroforum, der farver vandet, oplyser Miljøstyrelsen på deres hjemmeside. Algen er ufarlig, men i store mængder kan den fremhæve en kraftig lugt af kål.

Det er sjældent, at grønne alger ses om efteråret. Det plejer at være brune alger på denne tid af året, forklarer Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen på Fyn.

»Normalt er der opblomstring af alger både i foråret og efteråret. Men vi skal tilbage til 90'erne for at se så store algeopblomstringer«, siger Harley Bundgaard Madsen.

På Facebook har en bruger lagt billeder op, hvor man ser det meget grønne havvand skylle ind ved Moesgaard, syd for Aarhus.

Ingen forklaring på sagen

Miljøstyrelsen har endnu ingen forklaring på, hvorfor så mange alger pludselig kommer. Harley Bundgaard Madsen kan ikke afvise, at der er kommet mere kvælstof og fosfor i vandet, som blandt andet kommer fra land og by, men det foreligger der ikke viden om på nuværende tidspunkt. Det vil kommende ugers data formentlig vise.

»Vi har ikke belæg for at sige, at det er, fordi flere næringsstoffer er kommet ud i havet, men alger kommer ikke uden næringsstoffer fra fosfor og kvælstof«, siger Harley Bundgaard Madsen.

Om algerne ender med at resultere i iltsvind, når de dør, er for tidligt at sige, men det bliver i hvert fald ikke denne vinter, garanterer Harley Bundgaard Madsen.

»Der er meget blæst, så vi får ikke iltsvind. Men de dør jo på et tidspunkt, og så kan nogle af de bakterier, de efterlader sig bidrage til iltsvind«, siger han.

Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at algerne enten synker til bunds med tiden eller vil blive ført ud på åbent hav af vinden.

I sommers lukkede badesteder flere steder i Danmark, da det historisk milde og vindstille sommervejr viste sig at være guf for giftige blågrønne alger, som kunne give opkast og diarré. Det bliver der heldigvis ikke noget af i denne omgang.