A-kasser: Opholdskrav vil forsinke udbetaling af dagpenge Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skal onsdag i samråd om omstridt opholdskrav. Socialdemokratiet overvejer at trække støtten til forslaget.

A-kasserne frygter et administrativt helvede, der kan forsinke udbetaling af dagpenge til medlemmerne, når et nyt opholdskrav efter planen træder i kraft ved årsskiftet.

Opholdskravet betyder, at en person skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år for at have ret til dagpenge. Og det bliver a-kassernes opgave at kunne dokumentere, hvor deres medlemmer har været, og hvad de har lavet.

»Det bliver ret interessant, hvor vi skal få de oplysninger fra. Det er ikke alle lande, der har de oplysninger, og hvis de har, er de mig bekendt ikke forpligtet til at udlevere dem til os. Vi frygter, at det her bliver meget, meget besværligt«, siger Verner Sand Kirk, der er direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser.

Organisationen har lavet en rundspørge blandt de 23 arbejdsløshedskasser, der er en del af Danske A-kasser, og som tilsammen repræsenterer over to millioner medlemmer. Her svarer 20 ud af de 23, at de i høj grad forventer, at opholdskravet vil medføre ulemper for medlemmer som for eksempel forsinkede eller ingen dagpenge på grund af utilstrækkelig dokumentation. De resterende tre svarer, at det i nogen grad bliver tilfældet.

Verner Sand Kirk påpeger, at a-kasserne i dag har store problemer med at indhente oplysninger fra udlandet.

»Vi er nødt til at advare kraftigt imod det. Ingen kan da mene, at man skal sætte noget i værk, som der er knyttet så mange usikkerhedsfaktorer til«, siger han.

Fuldstændig uklart

Også på Christiansborg vækker opholdskravet bekymring. Derfor skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag i samråd og svare på en række spørgsmål stillet af beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S). Han vil gerne vide, hvor mange millioner kroner a-kassernes administrative vanskeligheder forventes at løbe op i, og hvorvidt det kan passe, at danske ledige kan risikere at få udbetalt deres dagpenge for sent som følge af opholdskravet.

»Det står fuldstændig uklart«, siger Leif Lahn Jensen.

Også Brexit efterlader usikkerheder, påpeger han. Ender forhandlingerne mellem Storbritannien og EU med et hårdt brud, vil personer, der har opholdt sig i Storbritannien i de seneste otte år, også blive frataget dagpengene.

Dertil kommer Politikens historier om, at op mod 1.400 personer, der i dag får enten syge- eller barselsdagpenge, også bliver frataget retten til de ydelser over de kommende år. I stedet skal de også søge den lavere integrationsydelse, selv om regeringens egne jurister i bemærkningerne til lovforslaget vurderer, at der er risiko for, at det er en ulovlig forskelsbehandling af syge og gravide.

Tilsammen får de mange spørgsmål Socialdemokratiet, der ellers har bakket op om forslaget, til at vakle.

»Den her sag har jo vist sig at være noget kompleks og rimelig dårligt forberedt af regeringen«, siger Leif Lahn Jensen.

Rykker det ved jeres støtte til forslaget?

»Jeg bliver faktisk mere og mere usikker på, hvor vi ender. Jeg kan ikke svare, hvor vi står nu, for jeg synes godt nok, at sagen bliver mere og mere rodet«, siger han

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der tidligere på året blev enige om at indføre et opholdskrav for at finde penge til skattelettelser. Hos støttepartiet deler beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted ikke a-kassernes bekymring.

»Medlemmerne har altså også selv et ansvar for at kunne dokumentere deres beskæftigelse«, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen (V), der henviser til dagens samråd. Beskæftigelsesordfører i Venstre Hans Andersen anerkender, »at det bliver lidt mere besværligt for a-kasserne«.

»Jeg er ikke bekymret over, at hvis man har ret til dagpenge, så kan man også få dagpenge, hvis man selv kan dokumentere det. Men jeg medgiver, at der er en ekstra administrativ opgave«, siger han.