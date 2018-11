Forfatter til PET-bog: Scharf havde kun indflydelse på citater

Mange svæver fortsat i vildfarelsen, at Jakob Scharf selv har siddet bag tasterne og skrevet ’Syv år for PET’: Bogen, der kan sende den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste op til 2 år i fængsel for brud på sin tavshedspligt.

Men det er på ingen måder tilfældet, betoner forfatter Morten Skjoldager, der til daglig er journalist på Politiken. Tværtimod var det magtpåliggende for ham at understrege i Københavns Byret, at han ikke »pantsatte sin journalistiske frihed«, da han gik ind i bogprojektet.

»Jakob Scharf har ikke haft indflydelse på andet end sine egne citater. Der forelå en klokkeklar aftale om, at bogens indhold er mit, og at han er kilde. Jeg overlader ikke redigeringsretten til andre«, lød forklaringen i byretten fra Morten Skjoldager, der siden 2006 har dækket terrorsager i Danmark og tidligere beskrevet ’Truslen indefra’ i en anden bog.

Da journalisten i 2014 blev kontaktet af forlaget People’s Press og spurgt, om han ville skrive bogen om Jakob Scharfs år som chef for sikkerhedsvæsenet, var der ikke de store kommercielle forventninger. Hvis bogen blev en succes, ville den kunne sælge 5.000 eksemplarer.

Men efter den store dramatik i 2016 med fogedforbud, politianmeldelsen af den tidligere PET-chef og sigtelserne mod flere medier har bogen nu solgt i 32.000 eksemplarer, oplyser forlaget.

»Det er oplagt, at balladen om bogen har skabt den store opmærksomhed, og jeg mener klart, det er årsagen til, at den har solgt så godt. Det havde jeg aldrig forestillet mig, og jeg gik ind i projektet, fordi det var væsentligt. Ikke på grund af pengene«, sagde Morten Skjoldager, der nu er sigtet for at have viderebragt Jakobs Scharfs oplysninger.

Oprindeligt forestillede forfatteren sig, at ’Syv år for PET’ skulle være en fortsættelse af hans bog ’Truslen indefra’, hvor han med den tidligere PET-chef som hovedkilde gennemgik alle de terrorsager, der især ramte Danmark efter genoptrykningen i 2008 af Jyllands-Postens Muhammedtegninger.

Konkret foregik samarbejdet ved, at Morten Skjoldager interviewede Jakob Scharf en lang række gange, hvor den tidligere efterretningschef blev forelagt journalistens research og viden om de enkelte terrorsager, der i vid udstrækning havde været omtalt i åbne retssager og i medierne.

»Jakob Scharf var opmærksom på sin tavshedspligt. Det er ikke nogen hemmelighed. Men han mente, at han kunne give sin vurdering og analyse inden for tavshedspligten, og jeg lagde vægt på, at vi talte til citat«, forklarede Morten Skjoldager.

Bogens bagsidetekst ville forfatteren dog have ønsket, at han havde gjort indsigelser imod, tilføjede han. Det var forlagets salgstekst, der blev pumpet for hårdt op og fik PET til at kræve fogedforbud.

Anklagemyndigheden vil have den tidligere PET-chef dømt for at have talt over sig 28 steder i ’Syv år for PET’. Både den nuværende PET-ledelse og Scharfs tidligere juridiske chef har forklaret i retten, at tavshedspligten klart bliver brudt i bogen. Ved at røbe fortrolige forhold om PET’s kilder, udenlandske samarbejdspartnere og arbejdsmetoder risikerer tjenesten at gå glip af vigtige efterretninger i fremtiden, lyder argumentationen.