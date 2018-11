Listen er lang: Fem sager om nepotisme i Forsvaret Forsvarschef og departementschef får begge kritik i sager vedrørende deres nærtståendes vilkår.

Yderligere to chefer fra Forsvarets top er kommet under lup, fordi de har spillet en rolle i forbindelse med henholdsvis en kærestes og en søns vilkår i Forsvaret.

De nye sager omhandler Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, og forsvarschef Bjørn Bisserup.

Nedenfor kan du læse om de nye sager samt om tre verserende sager om nepotisme i Forsvaret:

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, deltog i efteråret 2016 i et møde, hvor et vederlag på 75.000 kroner til ministeriets pressechef blev vedtaget. Pressechefen og Ahrenkiel havde i april 2016 indledt et forhold, som de ikke havde fortalt om i ministeriet.

Kammeradvokaten har undersøgt sagen, men selv om Ahrenkiel var inhabil, finder statens advokat ikke, at sagen er grov nok til en tjenestemandssag.

Forsvarschef Bjørn Bisserup ændrede i 2010, da han var chef for Forsvarsstaben, i økonomien for det daværende Hærens Operative Kommando.

Ændringen bevirkede, at Hærens Officersskole kunne optage flere elever. Forsvarschefens egen søn, Nicolai, var en af dem, der dermed blev optaget i 2010 i stedet for som planlagt i 2011.

Kammeradvokaten finder ikke, at sagen er grov nok til en tjenestemandssag.

Chefen for hærstaben, H.C. Mathiesen, blev 24. oktober fritaget for tjeneste, mens hærens auditørkorps undersøger anklager mod ham om nepotisme, som anonyme kilder har fremsat i forsvarsmediet Olfi.

Ifølge anklagerne skal hærchefen have bevirket, at hans kæreste blev optaget på uddannelser i Forsvaret uden de nødvendige kvalifikationer samt senere at have skræddersyet et lederjob til hende.

Direktøren for Forsvarsministeriets Personaletjeneste undersøges af Kammeradvokaten efter anklager om, at hun har udpeget sin mand til chef for 2. Eskadre i søværnet, uden at den eftertragtede stilling blev slået op.

Hun er ikke tjenestefritaget, mens undersøgelsen pågår.

Forsvarsministeriet undersøger finansdirektøren i Værnsfælles Forsvarskommando, der er kæreste med sin vicechef.

Undersøgelsen skal afklare, om de havde et forhold, allerede da hun ansatte ham og udnævnte ham til oberstløjtnant. Samt om hun har hjulpet ham videre til højere stillinger uden at underrette foresatte myndighed om sin inhabilitet.

Kilder: Forsvarsministeriet og Olfi.

ritzau