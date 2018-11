Løkkes drømme for Danmark er forsvundet I sin landsmødetale i 2009 fremlagde Lars Løkke Rasmussen 10 drømme for Danmark. 2 af dem er opfyldt. På uddannelsesområdet er han langtfra i mål. I dag holder han sin 10. tale.

Mads Krogsgaard Thomsen husker udmærket det ambitiøse budskab fra Lars Løkke Rasmussens allerførste tale på et ordinært landsmøde i Venstre. Forskningsdirektøren hos medicinalgiganten Novo Nordisk havde mange gode grunde til at studse over især ét af løfterne.

Fakta Løkkes drømmetale I sin første ordinære formandstale til Venstres landsmøde lancerede Lars Løkke Rasmussen 10 drømme for Danmark, som befolkningen skulle holde Venstre op på. Talen blev holdt 21. november 2009. Der var tale om konkret formulerede mål, der skulle være opfyldt i 2020. Det var vigtigt at opstille forpligtende mål, betonede han. I november 2018 er 2 af målene opfyldt. I dag holder statsministeren sin 10. ordinære formandstale til Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter. Vis mere

Som et af sine 10 mål frem mod 2020 lagde statsministeren den ambition frem, at »Danmark skal have mindst et universitet i top-10 i Europa målt ved den anerkendte årlige opgørelse i Times Higher Education«. En lækkerbisken for en mand i Krogsgaards funktion. I sit direktørjob har han brug for at hyre førsteklasseskandidater og ph.d.er. I sit erhverv som bestyrelsesformand for Københavns Universitet (KU) har han en dyb, professionel interesse i universiteternes ve og vel.

»Det var første gang, jeg hørte en så dristig ambition. Det var en virkelig aspirationel holdning til, at Danmark skal have et universitet, der ligger helt deroppe, hvor man spiser kirsebær med de store. Det var super. Ranking af universiteter var ikke noget, der tidligere havde været omtalt særlig meget i det politiske miljø i Danmark. Universiteter var bare noget, man havde. Men det var supergodt, at det kom på agendaen«, siger han.

Dengang lå 2020 langt ude i fremtiden. Løkke befandt sig i en definerende periode i rollen som statsminister. Under en flyvetur til Singapore var tankerne begyndt at flyve, da han studerede daværende præsident Barack Obamas cv.

Der var, forklarede statsministeren i landsmødetalen fra november 2009, inspiration at hente i præsidentens livsforløb, der legemliggjorde den amerikanske drøm. Herhjemme var der brug for at sætte ord og konkreter på en dansk drøm. I Statsministeriet blev hans indenrigsrådgiver, Sophus Garfiel, sat til at finde på nogle »bindende operationelle mål« af den gennemtænkte type.

De skulle ifølge talen »være ambitiøse nok til næsten at være uopnåelige«, men »konkrete nok til, at man kan analysere bagud fra dem og forbedre og fintune hvert eneste lille delmål, hver eneste forudsætning og hver eneste handling«. Til eventuelle kritikere, sagde Løkke:

»Der vil såmænd også være dem, der siger: Mener I det virkelig alvorligt? Kan man overhovedet stole på politiske målsætninger? Bliver de ikke bare tilsidesat, når det er belejligt? Til dem vil jeg bare sige: Vi kommer ingen vegne uden mål. Vi har brug for noget, befolkningen kan holde os op på. Vi har brug for noget, der forpligter os«.

Lørdag kl. 9.45 holder Løkke sin landsmødetale nummer 10 i Herning Kongrescenter. Med godt 13 måneder til 2020 kan der gives et bud på, om målene er opfyldt.

For så vidt angår Krogsgaard Thomsens hovedinteresse er status, at KU er landets bedst placerede højere læreanstalt hos Times Higher Education. Universitetet deler en 44.-plads med University of Birmingham. På top-10-listen finder man 7 britiske, 2 schweiziske og et enkelt universitet fra München. Karolinska Institutet fra Stockholm ligger nummer 11.

Sammenligning med Månen

I 2009 håbede Mads Krogsgaard Thomsen, at Løkkes målsætning var noget, der kunne sammenlignes med andre store politiske satsninger. Lidt som da præsident John F. Kennedy i 1960’erne luftede sin drøm om at sende en mand til Månen inden 1970. Et løfte, der resulterede i så mange investerede dollarmilliarder, at USA til næste sommer kan fejre 50-året for Neil Armstrongs månelanding.

»Det er godt at definere en stor ambition. Det var det at sige, at vi skal have et top-10-universitet i Times Higher Education. Men så skal man bare sætte handling bag ordene«, siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Til at begynde med blev der leveret i de helt centrale regeringsdokumenter. Drømmene fra talen blev forfremmet til 10 mål for Danmark i det regeringsgrundlag, Løkke lagde frem i februar 2010.

»Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top-10«, var ét mål. »Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden«, hed et andet. Det blev slået fast, at danske skoleelever i 2020 i disciplinerne læsning, matematik og naturfag skulle placere sig i top-5 på verdensplan i de løbende internationale Pisa-målinger.

I den seneste Pisa-måling fra 2015 placerer danske elever sig som nummer 15, 7 og 15 i henholdsvis læsning, matematik og naturfag. I 2009 undrede lederen af det danske Pisa-konsortium, professor Niels Egelund, sig over målsætningen. Han mente, at det var urealistisk at løfte danske skolebørn til samme niveau som Pisa-topscorere som Finland, Estland og Sydkorea. I så fald skulle der laves grundlæggende om på skoleelevernes arbejdsindsats, forældrenes indstilling til skolearbejdet og den danske læreruddannelse:

»I de lande er lærerjobbet højstatus. De rekrutterer de bedste af de bedste til læreruddannelserne. I Finland tager de kun 10 pct. af dem, der søger. Det er en kandidatuddannelse. Danske politikere har aldrig virkelig været interesserede i at få løftet læreruddannelsen op på det niveau. Venstre har aldrig gået ind for den idé«.

Egelund blev aldrig kontaktet af Statsministeriet. Venstre stemte for skolereformen i 2013, som blev gennemført af en S-ledet regering.

»Alle politikere vil gerne sætte sig mål, de kan blive målt på. Det er godt nok, hvis de er realistiske. Anders Fogh Rasmussen var fantastisk dygtig til at sætte mål og sætte hak, hver gang han nåede det. Det lykkedes. De mål, Lars Løkke satte dengang, har været vildt urealistiske. Ikke bare på skoleområdet«, siger Niels Egelund.

Artiklen fortsætter under grafikken

Fokus er flyttet

Løkke definerede 10 drømme, hvoraf de 9 kan måles. Tænketanken Cepos har for Politiken bedømt de 8, Dansk Erhverv et enkelt. 2 af de 9 målsætninger er opfyldt. De øvrige er ikke.



Hvad angår uddannelsesmålene, lader fokus til at have flyttet sig et helt andet sted hen. Pisa-topplaceringer og top-10-universiteter indgik ikke i Venstres valgkamp. I Venstre-regeringens grundlag for 2015 stod der ikke et ord uddannelse blandt de 9 punkter, der var »regeringens vigtigste prioriteter«. Der skulle spares 1,3 milliarder kroner på uddannelsesområdet for at frigøre midler til andre indsatser.