Nye Borgerlige på sponsorjagt: Vildleder pengedonorer om skattefradrag I et forsøg på at indsamle penge forud for det kommende valg har Nye Borgerlige vildledt virksomheder om skattereglerne, vurderer flere skatteeksperter. Pernille Vermunds folk lover nu at ændre deres rådgivning.

Nye Borgerlige har misinformeret sine potentielle økonomiske sponsorer om skattereglerne forud for den kommende folketingsvalgkamp.

Det vurderer flere skatteretlige eksperter, efter at de har fået indblik i Nye Borgerliges indsamlingsmetoder.

Under et stort billede af partiformand Pernille Vermund og overskriften ’Bliv sponsor for Nye Borgerlige’ forsøger partiet på sin hjemmeside at få virksomheder til at betale 15.000 kroner for et medlemskab af partiets nye erhvervsklub, Frihed&Velstand. Problemet er, at Nye Borgerlige rådgiver potentielle donorer om, at beløbet er fradragsberettiget for virksomhederne.

Og det er ikke korrekt, vurderer flere skatteretseksperter. Virksomheder, der vælger at følge Nye Borgerliges anvisninger, vil bryde skattereglerne, mens statskassen mister indtægter, lyder deres vurdering.

»Nye Borgerlige har ikke ret i, at der er fradragsret for kontingenter til foreningen. Det er vildledende at skrive det på denne måde«, siger lektor og skatteretsekspert Jane Ferniss fra Syddansk Universitet, som forsker i fradragsret for virksomheder.

Samme vurdering har skatteadvokat Eduardo Vistisen, der er den advokat, der har ført flest skattesager ved Højesteret de seneste 4 år.

»Det er åbenlyst forkert, hvad Nye Borgerlige rådgiver om. Der er ikke fradragsret for kontingenter til politiske støtteforeninger som denne«, siger han.

Den erfarne skatteretsadvokat Tommy V. Christiansen, som har været lektor i skatteret gennem 30 år, kalder det »tæt på en tilståelsessag«.

»Sagen er ret klar. Det er efter min bedste vurdering ikke fradragsberettiget for virksomhederne, uanset om beløbet er givet til foreningen eller direkte til partiet«, siger han og fortsætter:

»Nye Borgerlige har misinformeret virksomhederne. Det er kritisabelt, at et politisk parti giver vildledende oplysninger til sine potentielle donorer«.

Politiken Undersøger I Politiken Undersøger sidder fem journalister, som er dedikeret til at bedrive afslørende journalistik om tidens vigtigste emner. Om magtmisbrug og alt det, offentligheden bør vide om noget, som nogen vil skjule.

En særlig konstruktion

Oprettelsen af lukkede pengeindsamlende erhvervsklubber er efterhånden blevet et udbredt fænomen i dansk politik, men Nye Borgerlige går skridtet videre end flere af de øvrige partier.

Selv om erhvervsklubben Frihed&Velstand formelt er en selvstændig forening, rummer den også Nye Borgerliges valgfond. Overfører man således et beløb til det mobilepaynummer, som Frihed&Velstand anviser på sin hjemmeside, overfører man penge til NB Valgfond. Frihed&Velstand ’administrerer’ også bidrag fra private pengedonorer til flere af Nye Borgerliges spidskandidater, selv om erhvervsklubben formelt ikke er en del af Nye Borgerlige. Politikens afdækning viser også, at Frihed&Velstand har arrangeret medietræning for Nye Borgerliges kandidater.

Aamund og Vermund på plakaten

Frihed&Velstand blev oprettet i 2016 på medpartistifter Peter Seier Christensens adresse og har de seneste år arrangeret en række politiske foredrag med erhvervsfolkene Lars Tvede og Asger Aamund som trækplastre. Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har selv deltaget i flere af møderne og beskriver dem som »velbesøgte«, men hun henviser alle andre spørgsmål til Lars Kaaber, som er formand for Frihed&Velstand og samtidig pressechef i Nye Borgerlige.