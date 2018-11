Mistænkte indbrudstyve bruger peberspray mod vidne

Nordjyllands Politi har lørdag aften været massivt til stede i Brønderslev efter flere anmeldelser om to mistænkelige personer. Et vidne er udsat for peberspray, da han satte efter de to.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen.

»Klokken 17.45 får vi en anmeldelse om, at to udenlandsk talende personer cykler rundt i Brønderslev. Der har været en del indbrud, så vi sender hundepatruljer afsted«, siger Torben Jensen.

De to personer er dog ikke til at finde.

Klokken 18.53 får politiet en ny anmeldelse om, at to personer går og lyser ind gennem vinduerne fra en have i samme område.

»Anmelderen råber dem an, og så stikker de af. Anmelderen løber efter dem«.

»Et sted er de på vej over et plankeværk, og der bliver anmelderen sprayet i ansigtet med, hvad der sandsynligvis er peberspray«.

»Her må han opgive eftersættelsen, hvilket også er det helt rigtige at gøre i den situation«, siger Torben Larsen og fortæller, at det gælder som vold at bruge peberspray.

Politiet sender flere patruljer til stedet samt en indsatsleder.

»Desværre har vi ikke kunnet finde dem, selv om vi var massivt til stede. Vi har stadig en patrulje i området«, siger Torben Larsen.

