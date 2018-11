Advokater vil have Pusher Street-sager til at gå om

Tre af forsvarerne i Pusher Street-komplekset har i fire sager anmodet Den Særlige Klageret om en genoptagelse af deres sager i den historisk store retssag mod hashhandlere og bodmedarbejdere i Pusher Street på Christiania.

Det oplyser klageretten til Politiken.

En af forsvarerne er advokat Anders Schønnemann Olesen, som repræsenterer en tiltalt i sagen om bod 13 i Pusher Street.

»Vi bad om genoptagelse hurtigt for at få prøvet selve det forhold, at der var rejst sigtelse mod anklageren i vores sag. Om det var nok til, at man kunne genoptage sagen«, siger forsvareren.

Det er Schønnemann Olesens opfattelse, at hvis der blot har været risiko for påvirkning af blot en enkelt domsmand, bør hele komplekset gå om.

»Der mener jeg alle sagerne. Jeg mener jo grundlæggende, at anklagemyndigheden er en ordentlig instans, men jeg synes ikke, at de dømte i de her sager skal leve med bekymringen om, at det her måske har påvirket agenternes vidneudsagn i alle sagerne«, siger han.

Advokat Peter Secher, der var forsvarer i to af Pusher Street-sagerne, har også fremsendt en anmodning til Den Særlige Klageret.



»Jeg reagerede umiddelbart«, siger han.

I første omgang skete det på baggrund af den pressedækning, der var af sagen.

»Mange forsvarere har i den her sag siddet med en fornemmelse af, at de her politividner var så dygtige som vidner, at man måske syntes, det virkede mistænkeligt«, siger han.

»Det er ligesom cykelryttere, som kan holde en gennemsnitsfart på 55 kilometer i timen. Det er godt, men på et tidspunkt kan det blive så godt, at det virker påfaldende«.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard vurderer, at sagen har svækket tilliden til anklagemyndigheden.

»Selv om der kun i begrænset omfang er nogen, der er stillet til ansvar for det problematiske samarbejde mellem politi og anklagemyndighed i Pusher Street-sagen, er tilliden til anklagemyndighedens tidligere praksis og dens indflydelse på domstolenes afgørelser svækket ganske betydeligt. Alt andet lige styrker dette forsvarsadvokaternes begæring om genoptagelse af sagerne mod deres klienter«, mener han.

Stort arbejdspres og ledelsessvigt

Jan Schneider er forsvarer i den sag, som indtil videre er udsat ved Østre Landsret, da den nu dømte tidligere senioranklager blev afsat.

Han har ikke selv anmodet om genoptagelse, netop fordi den sag, han er forsvarer i, ikke er afsluttet.

»Men det er yderst fornuftigt at gøre det. Jeg synes ikke, at man i retssystemet kan leve med, at så mange domme skal stå ved magt med de forhold og omstændigheder, som er kommet frem«, siger han.

Jan Schneider hæfter sig især ved gårsdagens afgørelse i Retten på Frederiksberg, hvor retten har tillagt det betydning, at den dømte senioranklager var under stort arbejdspres og under et problematisk ledelsesforhold.

»Jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at det kun har ramt den ene anklager og hendes sager. Det må være noget, alle sager har lidt under«, vurderer han.

Forsvareren mener, at det var en fejl at dele det store kompleks op i seks delsager, som alle handler om det samme.

»Forløbet har vist, at den måde, man valgte at håndtere det på, ikke var hensigtsmæssig. En af problemstillingerne var, at så snart en sag var afgjort, ville man i de andre sager lægge sig op ad de foregående resultater. Det har været en mærkelig proces at være forsvarer i de senere sager, fordi anklagerne lagde sig op ad de tidligere sager, så snart der var afsagt en dom«.

Klageretten har ikke taget stilling til anmodningerne endnu.