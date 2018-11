Sådan forløb Pusher Street-sagen

I marts 2014 slår politiet til mod 150 adresser i Storkøbenhavn og på Sjælland i den hidtil største politiindsats mod hashhandel. Indsatsen er især rettet mod adresser på Christiania og målrettet det åbenlyse ulovlige hashsalg fra boderne i Pusher Street. Op mod 80 personer bliver anholdt og 75 varetægtsfængslet.

Forud for operationen har Københavns Politi siden 2012 gennem 15 måneder overvåget hashhandlen ved hjælp af civile, hemmelige politiagenter, som filmer med skjult kamera, imens de køber hash i Pusher Street. Varetægtsfængslingerne munder ud i danmarkshistoriens største hashsag, som af praktiske grunde splittes op i seks parallelle sager, som kører i byretten fra 2014.

Inklusive et par sager, der er udløbere af Pusher Street-komplekset, bliver over 80 personer idømt tilsammen 220 års fængsel.

Samtlige af byrettens afgørelser ankes til landsretten. Her strander den sidste ankesag med 10 tiltalte 3. oktober 2016, da senioranklager Trine Sorgenfri bliver hevet af sagen af Statsadvokaten i København.

Anklager løj i retten

Det sker, da Trine Sorgenfri lyver i retten om den kontakt, hun har med tre politiagenter, som også er sagens hovedvidner. Direkte adspurgt af landsretten afviser hun at have sendt et detaljeret spørgeskema til agenterne. Forsvarerne i sagen mener, at det er et ulovligt forsøg på påvirkning af vidnerne, før de skal møde i retten.

Forsvarerne forlanger aktindsigt i anklagerens detaljerede spørgeskema og korrespondance med vidnerne. Den viser en overordentlig tæt kontakt på ’frokoststueplan’ med politividnerne.



Lørdag 1. oktober 2016 orienterer senioranklageren sin ledelse om, at hun har løjet over for landsretten. Hun bliver herefter afsat.



3. oktober møder vicestatsadvokaten op i retten. Han beklager forløbet og fremlægger mere materiale. Han siger, at »anklagemyndigheden burde ikke have stillet de spørgsmål til politiagenterne, der fremgår af det i dag fremlagte retvisende materiale«. Landsretten udsætter sagen på ubestemt tid.



6. oktober melder statsadvokaten senioranklageren til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for muligt strafbart forhold. »Det er en meget alvorlig og usædvanlig sag, som jeg aldrig tidligere har hørt magen til«, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Senioranklageren og en anden anklager mistænkes for ulovlig påvirkning af politividnerne. Begge sigtes for misbrug af deres stilling. Desuden sigtes den ene for medvirken til forsøg på falsk forklaring for retten.

DUP sender i december 2017 sin efterforskning til Statsadvokaten i Viborg, som senere afgør, at der skal rejses en straffesag mod den ene anklager.

Rigsadvokaten varsler i januar nye regler for anklagemyndighedens omgang med vidner.

I marts 2018 tilkendegiver dommerne i den strandede sag i Østre Landsret, at de vil erklære sig inhabile i hashsagen. Dermed skal sagen starte forfra.

Fredag 2. november indledes sagen mod den tidligere senioranklager Trine Sorgenfri ved Retten på Frederiksberg.

Mandag 19. november blev der afsagt dom i sagen.