Kriseramt hospital vil hente opgaver hjem fra privathospitaler Efter fyring af hospitalsdirektør vil Sjællands Universitetshospital behandle flere patienter inden for 30 dage - så udgifterne til privathospitaler holdes nede.

Umiddelbart virker det som en umulig mission.

På den ene side fyrer Sjællands Universitetshospital en række læger, sygeplejersker og sekretærer - og på den anden side lover hospitalet at gennemføre flere behandlinger inden for garantien på 30 dage, så offentlige penge ikke fosser ud til privathospitaler.

Men det er ikke desto mindre, hvad Region Sjælland lover i den nye stramme økonomiske plan for hospitalet, der omfatter sygehusene i Roskilde og Køge.

Problemet for hospitalet er et forventet underskud i år på omkring 25 millioner kroner og udsigten til et endnu større underskud i 2019.

Det skyldes blandt andet øgede udgifter til at købe behandling på privathospitaler, fordi universitetshospitalet i mange tilfælde ikke kan overholde behandlingsgarantien.

Fyringsrunde

Hospitalet skal derfor vinke farvel til medarbejdere svarende til 215 årsværk, oplyste regionen for knap en måned siden. Desuden nedlægges 145 ubesatte stillinger.

Trods de færre ansatte tror administrerende direktør Per Bennetsen fra Region Sjælland på, at det kan lykkes at klare flere behandlinger og operationer - og stoppe pengestrømmen til privathospitalerne.

»Der skal ske en omprioritering, og det kan også sagtens ske inden for en afdeling, hvor vi prioriterer nogle operationer frem for andre operationer, så borgerne ikke havner på privathospitaler«, siger Per Bennetsen.

Sygehusdirektør får gyldent håndtryk på 2,9 millioner kroner efter budgetskred og fyringer

Region Sjælland valgte mandag at fritstille sygehusdirektør Henrik Villadsen. Han har været direktør for Sjællands Universitetshospital i fem år, og i sin fratrædelsesperiode modtager han løn svarende til 2,9 millioner kroner.

Det gyldne håndtryk er ifølge regionen »i overensstemmelse med de vilkår, der er gældende for hans ansættelsesforhold«. Altså får universitetshospitalets dårlige økonomi ingen indflydelse på indholdet i aftrædelsesaftalen.

Uenighed om fremtiden

I en pressemeddelelse har Henrik Villadsen selv meddelt, at »der er forskellige synspunkter om den strategiske- og driftsmæssige udvikling af universitetshospitalet, og derfor er det naturligt, at vejene må skilles«.

Før tiden på universitetshospitalet har Henrik Villadsen været sygehusdirektør på Odense Universitetshospital og lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland.

Per Bennetsen vil ikke lægge ansvaret for Sjællands Universitetshospitals økonomiske problemer på Henrik Villadsen.

»Det er to forskellige sager, som jeg helst ikke vil blande sammen. Vi ansatte Henrik Villadsen for fem år siden til at bygge Sjællands Universitetshospital op. Det har han gjort rigtig godt. Nu er vi i en ny fase, hvor fokus mere skal være på den daglige drift og samspillet med de andre sygehuse«, siger Per Bennetsen.

»Det er klart, at det vil kunne mærkes hos patienterne«

Ifølge Per Bennetsen skal den nye økonomiske plan sikre, at Sjællands Universitetshospital »kommer ud af 2019 med en balance i forhold til vores budget. Det er ambitionen«.

Regionsrådets formand Heino Knudsen (S) erkender, at der er »lagt et hårdt budget for 2019«.

»Samtidig har vi lagt nogen forudsætninger ind for årene efter 2019. Vi vil sikre, at vi ikke kommer til at stå i den her økonomiske situation, som desværre har krævet afskedigelser af en række medarbejdere«, siger Heino Knudsen.

Løse opgaver selv

Han fremhæver, at behandlingsgarantien på de 30 dage skal overholdes, så udgifterne til at sende patienter til privathospitaler holdes nede.

»Det har været med til at udfordre budgettet i Region Sjælland, og særligt på Sjællands Universitetshospital i år, og der var et merforbrug på 25 millioner kroner sidste år på hospitalet. Forbruget uden for vores eget sygehus skal bringes ned, og vi skal kunne løse de opgaver selv«, siger regionsformanden.

Region Sjælland skal nu finde en ny sygehusdirektør til Sjællands Universitetshospital.

Ind til videre er Torben Dencker Rasmussen, som er sygehusdirektør på Holbæk Sygehus, indsat som konstitueret direktør ved universitetshospitalet.