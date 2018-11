Danske Bank-direktør: »Vi har ingen interesser i, at der bliver holdt noget tilbage i sagen«

»Jeg ville gerne, men det kan jeg ikke sige«.

Sådan gentog whistleblower Howard Wilkinson flere gange under mandagens offentlige høring på Christiansborg om hvidvask og Danske Bank. Ifølge den 47-årige brite var han begrænset af en tavshedsaftale, han underskrev, da han fratrådte sin stilling som handelschef i Danske Banks estiske afdeling tilbage i 2014.

»Jeg fik at vide, at jeg kunne få et gyldent håndtryk, men skulle underskrive en fortrolighedsaftale«, sagde han i går.

Ifølge Wilkinson var aftalen et forsøg på at lukke munden på ham, fordi han før sin fratrædelse truede med at gå til de estiske myndigheder med sin mistanke om hvidvask i filialen.

Danske Banks midlertidige direktør, Jesper Nielsen, afviser dog, at den aftale, whistlebloweren underskrev ved sin fratrædelse nogensinde har forhindret ham i at gå til myndigheder og politi med sine oplysninger. Han har heller ikke noget imod, at kontrakten bliver lagt offentligt frem.

»Hvis whistlebloweren ønsker at lægge fratrædelsesaftalen frem, har vi det fint med det. Men vi synes i givet fald, at det er whistlebloweren, der skal spørge os. Hvis han gør det, så har vi ingen problemer med det. Danske Bank kan ikke lægge den frem. Det er en aftale omfattet af fortrolighed, som begge parter skal acceptere, at man deler med omverdenen«, siger han.

Men whistlebloweren og hans advokat lagde ikke skjul på, at de godt kunne tænke sig, at den blev offentliggjort?

»Så kan de bare sende os en anmodning«.

Jesper Nielsen omtaler bevidst whistlebloweren uden at nævne hans navn, og han vil således hverken be- eller afkræfte, at Howard Wilkinson er whistlebloweren, der advarede banken tilbage i 2013.

Ikke et forsøg på at lukke munden

Kan du garantere, at der fra jeres side ikke vil blive ført sag mod Howard Wilkinson på baggrund af de oplysninger, han kan dele?

»Vores holdning er, at hvis nogen kan bidrage til, at myndigheder og politi kan kaste lys over sagen, så har vi interesse i, at det sker. Det kommer vi aldrig til at stille os i vejen for. Det mener vi heller ikke, vi har gjort på noget tidspunkt«.

»Det kan godt være, at whistlebloweren har en anden opfattelse, men det er ikke noget, vi kan finde evidens for. Fra Danske Bank er der ingen restriktioner i den sammenhæng - heller ikke i kontrakten«, siger han.

Der er ikke noget af det her, han ikke kan dele med myndighederne. Jeg kan slet ikke se, hvad det skulle være Jesper Nielsen, direktør, Danske Bank

Når Howard Wilkinson i går siger, at man aldrig kommer til bunds i sagen med den tavshedsklausul, han er underlagt fra jer - kan du så genkende det?

»Det kan jeg ikke genkende. Der er ikke noget af det her, han ikke kan dele med myndighederne. Jeg kan slet ikke se, hvad det skulle være«.

Har aftalen tidligere forhindret ham i at indberette ulovlige forhold i banken til myndighederne?

»Nej«.

Der er ikke nogle af de oplysninger, han i går holdt tilbage, som han ikke ville kunne dele med myndighederne?