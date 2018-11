Naturstyrelsen vil ikke flytte strandet hval i Mariager Fjord Vildtkonsulent vurderer, at vågehval nær havnen i Hobro kan være døende. Den vil ikke blive forsøgt flyttet.

Det er efter alt at dømme en op til ti meter lang vågehval, der tirsdag har fundet vej ind gennem Mariager Fjord.

Det vurderer vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen Kronjylland.

Hvalen kom først ind på lavt vand nær lystbådehavnen i Hobro. Her lykkedes det tre personer, der hoppede i vandet, at få dyret skubbet fri af havbunden.

Men det har ikke fået hvalen til at søge ud af fjorden igen. Tværtimod er den søgt længere ind mod havnen.

Derfor er fremtidsudsigten ikke god, vurderer Ivar Høst klokken 15.30.

»Jeg er bange for, at de mennesker, der hoppede i, har frosset forgæves. For nu er hvalen svømmet helt ind i den inderste del af havnebassinet«.

»Jeg vil nødigt være pessimist, men jeg tror den går til alligevel«, siger vildtkonsulenten.

Det er ifølge Ivar Høst unaturligt, at hvalen vælger at svømme ind mod havnen frem for at svømme ud af fjorden igen.

Det fortæller ham, at der er noget galt med hvalen, og at den kan være døende.

Naturstyrelsen vil ikke gøre forsøg på at flytte hvalen ud på dybere vand.

»Vi har en beredskabsplan for havpattedyr, der siger, at sådanne dyr må klare sig selv. Vi kan ikke håndtere dem«.

»I teorien kan man godt flytte sådan et dyr. Men erfaringen med hvaler på lavt vand er, at de næsten altid vil gå på grund igen, hvis man flytter dem«, siger Ivar Høst.

Så hvalen vil blive overladt til sin egen skæbne. Hvis den dør på stedet, vil den blive obduceret, så eksperter kan finde ud af, om den er syg.

Zoolog og hvalforsker Carl Christian Kinze fra Facebook-gruppen hvaler.dk forklarer, at det ikke er usædvanligt at se vågehvaler i indre danske farvande.

»De lever ude i Nordsøen og i Skagerrak. Bestanden har det efter alt at dømme rimelig godt, så det er ikke så mærkeligt, at vi nogle gange ser, at vågehvaler søger ind i fjorde«, siger han.

Også Vejle og Kolding fjorde har tidligere haft besøg af vågehvaler.

De kunne selv finde ud af fjordene igen.

Ifølge Carl Christian Kinze kan sygdom være årsag til, at hvalen har forvildet sig ind i Mariager Fjord.

Det kan også være en yngre hval, der måske er kommet på afveje i jagten på sild, vurderer han.

