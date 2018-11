Embedsmænd tvivler på Løkkes grønne bilplan Stop for salg af benzin og dieselbiler vil næppe føre til én million grønne biler i 2030, som Løkke har stillet i udsigt. Det vurderer regeringens egne embedsmænd og afgående formand for regeringens klimaråd.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen understregede under Folketingets åbning i oktober, at regeringens plan om et totalt stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 »vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark«.

Men regeringens egne embedsmænd vurderer nu, at det langtfra er sikkert. Det sker, efter at Klima- og Energiministeriet er blevet bedt om at redegøre for, hvordan regeringens mål om stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 konkret kan føre til én million elbiler i 2030. Svaret er underskrevet klimaminister Lars Christian Lilleholt og indeholder en lang række forbehold:

Statsministerens selverklærede mål er nemlig »behæftet med betydelig usikkerhed og skal ses som en illustration af den potentielle effekt af et muligt forløb frem mod 100 pct. elbiler og plug-in og hybridbiler i nybilssalget i 2030«, skriver embedsmænd fra Klima- og Energiministeriet i et svar til Folketinget.

»Den væsentlige usikkerhed skyldes i høj grad ukendte faktorer, herunder bl.a. den fremtidige teknologiske udvikling for lavemissionsbiler og husholdningernes og erhvervenes betalingsvillighed for at få mere klimavenlige biler«, uddyber de.

Klimaråd: Et regneeksempel

Den nu afgående formand for regeringens eget klimaråd, Peter Birch Sørensen, har fået forelagt embedsmændenes vurdering. Han forklarer, at et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 ikke i sig selv vil føre til en million grønne biler på gaderne.

»Det, regeringen har lagt frem, har karakter af et regneeksempel. Jeg tror ikke, at regeringens embedsmænd selv tror på, at man når i mål med en million elbiler i 2030, alene fordi regeringen nu har sat et mål for stop for salg af benzin- og dieselbiler«.

Hvordan når man frem til, at det vil føre til en million ekstra grønne biler?

»Regeringen har taget udgangspunkt i en såkaldt basisfremskrivning fra Energistyrelsen, og så har man fundet ud af, hvor meget salget skal stige år for år, hvis man skal nå i mål med en million grønne biler i 2030. Men man skal også have nogen virkemidler til at nå det mål, og dem har man ikke angivet her«.

Under Folketingets åbning understregede Løkke også, at »det er en stor ambition. Som ikke bliver let at nå. Men netop derfor skal vi forsøge«.

Alligevel mener Socialdemokratiets klimaordfører Jens Joel, at statsministeren har misinformeret Folketinget fra talerstolen.

»Det står nu klart, at Løkke misinformerede Folketinget, da han i åbningstalen sagde, at regeringens politik vil føre til 1 mio. grønne biler. Embedsmændenes svar går helt til kanten for at forsvare statsministeren i det her regnestykke, men de undsiger ham reelt, da de netop ikke har fagligt belæg for Løkkes stramning«, siger Joel og uddyber:

»Selv Lars Løkke må have været klar over, at han manipulerede, da han stod på Folketingets talerstol«.

Minister: Et usikkert mål

Ifølge regeringens beregninger vil Danmark uden yderligere tiltag maksimalt nå 300.000 grønne biler i 2030. Regeringen vil desuden udskyde en hævelse af afgifter på grønne biler i to år, forhøje bundfradragene for grønne biler i 2019 og 2020 og lempe regler for beskatning af firma-el- og plug in-hybridbiler, hvilket vil føre til 1.000 ekstra grønne biler på gaderne. En ny transportkommission samt stoppet for salg af nye benzin- og dieselbiler skal derfor sikre, at de sidste 700.000 grønne biler også kommer på gaderne. Præcis hvor mange grønne biler et stop for salg af benzin- og dieselbiler i sig selv vil medføre, er uvist.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt erkender, at det er usikkert, om man når de 1 million elbiler i 2030.

»Selvfølgelig er det da usikkert. Det kræver jo, at elbilerne kommer ned i pris, og batterierne bliver bedre end dem, vi kender i dag«, siger Lilleholt.





Tog Lars Løkke så ikke munden for fuld, når han i åbningstalen sagde, at det, at man gør det her, det vil betyde, at der vil være en million grønne biler i 2030?

»Men jeg har en klar forventning om, at det vil betyde, at der vil være en million lavemissions- og elbiler i 2030«.