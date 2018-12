Skader fra spiraler kommer aldrig frem

Som 22-årig universitetsstuderende fik Helle Lykkebo i 2012 et nyt præventionsmiddel. Hun valgte at få opsat en kobberspiral, fordi hun gerne ville undgå hormoner og de affødte bivirkninger fra p-piller.

Men opsætningen af spiralen var så smertefuld for hende, at hun nær besvimede på den gynækologiske klinik. Fra den dag har hun manglet følelse i sit underliv og kan ikke længere opnå nydelse ved sex.

»I mange år havde jeg haft et fantastisk sexliv med mine partnere og mig selv. Men pludselig kunne jeg slet ikke mærke noget, det var, som om jeg ikke havde nogen kontakt til mit underliv. Jeg fik taget spiralen ud efter tre måneder, men følelsesløsheden fortsatte«, siger Helle Lykkebo.

Ser kun toppen af isbjerget

Sundhedspersoner og fabrikanter af medicinsk udstyr som kobberspiraler har pligt til at indberette alvorlige hændelser til myndighederne. Helle Lykkebos skader blev aldrig indberettet, men det er intet særsyn. Kun et fåtal af alvorlige bivirkninger fra kobberspiraler og andre typer af medicinsk udstyr indrapporteres til myndighederne.

Politikens gennemgang af seks års referater fra møder i Udvalg for Medicinsk Udstyr, der samler områdets interessenter og rådgiver regeringen, viser, at underrapporteringen har været kendt i årevis.

De indberettede hændelser er »formentlig kun toppen af isbjerget«, lød det på et møde i 2017, mens konklusionen senere samme år trods oplysningskampagner var, at der fortsat blandt læger og sygeplejersker er »usikkerhed om, hvornår hændelser med medicinsk udstyr skal indberettes«.

Problemet med spiraler var oppe på dagsordenen i marts 2017:

»Udvalget kommenterede, at hændelser/bivirkninger sandsynligvis er svært underrapporteret, og det er nødvendigt at skabe opmærksomhed omkring indberetningspligten«.



Sundhedspersoner og producenter kan blive straffet med bøde for at forsømme deres pligt. Men Lægemiddelstyrelsen kender ingen eksempler på, at nogen er blevet straffet.



Forklaringerne på de manglende indberetninger fra sundhedspersoner er, ifølge en række lægefaglige kilder: Uvidenhed, tidspres, at det er for besværligt og for nogen ømtåleligt.

»Vi har som læger et ualmindelig vigtigt ansvar for at indrapportere hændelser og fejl med medicinsk udstyr, og det både kan og skal vi blive bedre til. Vores faglighed og patienternes sikkerhed er dybt afhængig af indberetningerne. Man skal dog også have forståelse for vores arbejdssituation og sikre, at det ikke er unødigt tidskrævende«, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Forskning fra Rigshospitalet har indikeret en faktor 20 i underrapporteringen af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Projektet omhandlede p-piller, og professor i gynækologi Øjvind Lidegaard, der stod bag, vurderer, at underrapporteringen om skader fra andre præventionsmidler har et tilsvarende lavt niveau.

Andre lægefaglige kilder mener, at underrapporteringen af skader fra spiraler – eksempelvis spiraler på afveje i kroppen og underlivsbetændelser – er endnu mere massiv.

Henlagt i mørke

De store mørketal er særlig alvorligt på området for kobberspiraler, fordi brugen af præventionsmidlet også er ukendt. År tilbage har eksperter anslået, at der sælges cirka 15.000 om året, men i dag har Lægemiddelstyrelsen intet bud på omfanget.