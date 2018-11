Mette Frederiksen om ny finanslov: En tynd kop te Oppositionslederen Mette Frederiksen kritiserer ny finanslov for ikke at beskæftige sig med »de egentlige udfordringer«.

Hos oppositionspartierne har modtagelsen af regeringen og Dansk Folkepartis nye finanslovsforslag hovedsageligt/ikke overraskendeværet præget af kritik. Aftalen byder både på stramninger på udlændingeområdet og en pensionsreform, der betyder, at satspuljen fjernes.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, fortalte til TV 2 News, at hun ikke mener, at stramningerne, eller paradigmeskiftet, på udlændingeområdet er de rette.

»Det virker som en lidt tynd kop te. Det svarer ikke på den egentlige udfordring – at vi har et flygtningesystem, som ikke virker godt nok. Jeg vil hellere have et paradigmeskift, der betyder, at vi begynder at hjælpe i nærområderne, frem for at folk skal flygte hele vejen hertil«, sagde Mette Frederiksen.

»Når forholdene i ens hjemland bliver bedre, skal man tilbage og være med til at genopbygge sit hjemland og bruge de ressourcer, man forhåbentlig har opnået ved at være i et trygt land i mellemtiden«.





»Jeg er af den overbevisning, at der er en grænse for, hvor mange mennesker der kan komme til Danmark. Derfor er det helt åbenbart for mig, at vi skal hjælpe mere i nærområderne i stedet for at tage folk hertil«, sagde Mette Frederiksen.

Skeptisk Frederiksen

Hun blev også spurgt ind til det opsigtsvækkende forslag om, at kriminelle afviste asylansøgere skal isoleres på en øde ø i Stege Bugt. Til det anerkendte Mette Frederiksen, at det kan skabe utryghed i lokalområderne, når man anbringer kriminelle asylansøgere.

»Derfor har vi også sagt, at vi skal finde et andet sted at placere de kriminelle afviste asylansøgere, som skal sendes ud af Danmark. Hvor det skal ligge, har jeg ikke stærke holdninger til. Men det er klart, at forholdene selvfølgelig skal være i orden«.





Det bliver også foreslået at sætte integrationsydelsen ned for enlige forsørgere. Hvad siger du om det?

»Det har jeg ikke kunnet finde i aftalen endnu. Hvis der er tale om en stor nedsættelse, vil jeg være skeptisk over for det«.

Hvorfor?

»Det omhandler nogen, som har ansvar for børn. Der er en fin balance mellem at sikre et ydelsesniveau, der understøtter, at folk kommer i arbejde og bliver selvforsørgende, og så at de skal have mulighed for at sikre ordentlige vilkår for deres børn. Jeg synes, at en sænkelse på 2.000 kroner om måneden lyder meget betænkeligt«, sagde Mette Frederiksen.

Ikke udelukkende kritik

Den nye finanslov blev dog ikke udelukkende mødt med kritiske røster fra S-formanden.

»Det lyder ikke helt dumt at tage nogle af de penge, der i dag bliver lagt i satspuljen, og sørge for, at personer på overførselsindkomst får en pensionsopsparing. Vi har i mange år haft det problem, at folk, der i længere perioder står uden for arbejdsmarkedet, ikke får sparet nok op til deres alderdom«, sagde Mette Frederiksen.

Også andre steder i rød blok mødtes finanslovsforslaget af kritik.

»Til ingens overraskelse har Dansk Folkeparti fået sit paradigmeskift i udlændingepolitikken. Som Skaarup siger: Væk fra integration. Gad vide, om der kommer en dag, hvor Venstre trækker en streg i sandet. Det blev ikke i dag«, skriver Radikales leder, Morten Østergaard, på Twitter.

»Den grønne regering, jeg ønsker at stå i spidsen for, kommer aldrig til at tvinge mennesker ud på en øde ø. Aldrig. Aldrig. Aldrig. Vi er vidne til et humanistisk kollaps, hvor menneskefjendsk politik skaber et helt andet Danmark end det Danmark, jeg elsker«, skriver Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, ligeledes på Twitter.