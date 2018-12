Støjberg: »Færgen skal gå så sjældent som muligt, og prisen skal være så høj som muligt – men så vi holder os inden for konventionernes rammer« Politiken har stillet godt 20 spørgsmål til Inger Støjberg om det såkaldte paradigmeskifte. Hun vil ikke afvise, at personer på tålt ophold må have egen båd, nu de skal placere på øen Lindholm. Men det er ikke det, der er tanken.

De udlændingestramninger, regeringen og DF fredag aftalte, er blevet udlagt som et decideret paradigmeskifte. Andre har dog udlagt aftaleteksten som mere ord end reelle forandringer. Politiken har interviewet udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der ikke mindst har fremhævet, at der fremover vil blive lagt mindre vægt på eksempelvis arbejdstilknytning, sprogkundskaber og børns tilknytning, når det skal vurderes, om en flygtning skal hjemsendes, hvis der er blevet roligt i vedkommende hjemland.

Er sandheden ikke, at den største hindring for at kunne inddrage flygtninges opholdstilladelser – forholdene i hjemlandet – er I ikke rigtig herre over?

»Det er jo rigtigt derhen, at vi selvfølgelig ikke er herre over udviklingen i hjemlandene. Men det, der ligger i det, er, at vi har været alt for ringe til at inddrage opholdstilladelser tidligere. Så 9 ud af 10 af dem, der er kommet hertil, er blevet her. Det er det, vi gør op med med det her«.

Bliver der med denne aftale ændret på, hvor meget fredeligere det skal være blevet i et hjemland, for at en flygtning kan miste sin opholdstilladelse?

»Nej, det gør der jo ikke, for det er jo konventionsbundet«, svarer Støjberg og tilføjer, at Danmark indtil nu har været for dårligt til at inddrage opholdstilladelser, fordi eksempelvis arbejde har været tillagt større betydning, end det skal tillægges nu.

I er blevet enige om, at opholdstilladelser skal inddrages, så snart det er muligt. Betyder det, at du har siddet som minister på det her område 3,5 år, uden at man allerede gør det?

»Nej. Vi har jo inddraget en lang række opholdstilladelser, og en af de ting, vi har gjort, er, at vi har gennemgået alle somaliersagerne. Der er lagt op til, at vi i endnu højere grad går ind og vurderer på, om forholdene i hjemlandene har ændret sig«.

I skriver, at danskkundskaber, foreningsliv og arbejde skal tillægges mindst mulig betydning i vurderingen af tilknytning. Betyder det, at sagsbehandlerne i dag tillægger de ting mere betydning, end de behøver?



»Det har i hvert fald betydet, at førhen har det vægtet højere, end det kommer til i fremtiden«, svarer Støjberg og tilføjer, at »vi nået frem til, at vi kan tillægge det mindre betydning i Danmark, end vi har gjort tidligere«.

For lidt fokus gennem årene

Har det været konventioner, der har stået i vejen for at gøre det før nu? Har embedsmændene sagt, at det ville være i strid med internationale forpligtelser?



»Nej, jeg vil nærmere sige det sådan, at vi jo igennem årene har været for lidt fokuseret på, hvor langt vi kan gå på de her områder«.

I de seneste 3,5 år med dig som minister?



»Jamen vi kan jo hele tiden forbedre. Jeg tror ikke, du kan finde et eneste interview med mig, hvor jeg ikke siger, at vi hele tiden er på jagt efter, om der er andre ting, der skal strammes op«.

I kalder det et paradigmeskifte; betyder det, at det vil vende rundt på forholdene, så det snarere er 9 ud af 10 flygtninge, der vender hjem igen efter de her stramninger?

»Jeg kan i hvert fald sige, at vi er langt mere fokuseret på at sende folk hjem, end vi tidligere har været. Og vi får også nogle langt bedre redskaber til det med denne finanslov«.



Har I nogen vurderinger af hvor mange?



»Nej, jeg kan selvsagt ikke sætte et tal på, for det afhænger jo af mange ting. Blandt andet udviklingen i flygtningenes hjemlande«.

Ja, og er det ikke netop den største barriere fortsat?



»Altså, jeg mener, at det bliver sat for hårdt op, hvis det næsten er det eneste, der bliver tillagt vægt«.

Men når I selv skriver, at mange flere vil opleve at skulle udrejse i stedet for at få forlænget deres opholdstilladelse, har I så slet ikke en talmæssig vurdering af, hvor mange det vil være?



»Nej, der ligger ikke nogen tal på, hvor mange det vil være. Men som der står, vil det være en mærkbar forskel«.

Men der er ikke nogen embedsmænd, der har lavet vurderinger af, hvad det vil komme til at betyde?



»Nej, det kan man ikke sådan umiddelbart sætte tal på«.

I skriver, at »en opholdstilladelse til en nyankommen flygtning skal ikke udstedes uden bagkant«. Det bliver de heller ikke i dag, mig bekendt?



»Nej. Men man må også erkende, at når 9 ud af 10 er blevet her, er det, fordi vi ikke har været dygtige nok til at sende folk hjem«.

Loftet

Ifølge aftalen vil myndighederne fremover lave dybdegående undersøgelser af, om man kan inddrage forskellige flygtningegruppers opholdstilladelser. Det har regeringen tidligere gjort i forhold til somaliere, og en række opholdstilladelser blev rent faktisk inddraget.