Departementschef tav om lønforhøjelse og bonus til kæreste Forsvarsministeriets øverste chef slap for tjenstlig sag, fordi han havde taget sin kollega i Statsministeriet med på råd. Men Statsministeriet kendte intet til lønforhandling, som førte til, at kæreste fik 75.000 kr.

Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, fik ikke den fulde historie, da han sagde god for, at Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, undlod at informere sin minister om, at han gennem fire-fem måneder havde haft et forhold til ministeriets pressechef.

Thomas Ahrenkiel fortalte, at pressechefen var på vej ud af ministeriet, men han fortalte ikke noget om, at han stod over for den årlige drøftelse af engangsvederlag og lønforhøjelser til kontorcheferne. En drøftelse, der endte med, at Thomas Ahrenkiel på et ledelsesmøde var med til at godkende, at hans hemmelige kæreste fik et engangsvederlag på 75.000 kroner og en lønforhøjelse på 1.500 kroner om måneden.

Det fremgår af oplysninger, som Politiken har fået fra Statsministeriet som svar på en anmodning om aktindsigt.

Samtalen mellem de to departementschefer er central, fordi den var med til at afværge, at der indledtes en tjenstlig sag mod Thomas Ahrenkiel.

Kammeradvokaten har konkluderet, at Thomas Ahrenkiel var inhabil, da ledelsen behandlede sagen om lønforhøjelsen til hans kæreste og de andre chefer i Forsvarsministeriet. Og at han derfor efter forvaltningsloven skulle have informeret sin minister, som så skulle have taget stilling til, hvad der skulle ske.

Men når Kammeradvokaten ikke mente, at forseelsen var så grov, at den skulle udløse en tjenstlig sag, skyldes det blandt andet, at Thomas Ahrenkiel »drøftede en henvendelse til ministeren med Statsministeriets departementschef, og at der her var enighed om, at der ikke skulle ske en sådan henvendelse. Fokus var på, at kontorchefen søgte væk fra ministeriet«.

Politiken har flere gange forsøgt at få Statsministeriets departementschef til at forklare, hvad der blev sagt under samtalen, og hvordan han tilsyneladende kunne give et råd til sin kollega, der førte til, at denne brød forvaltningsloven. Men Christian Kettel Thomsen har ikke ønsket at svare på spørgsmål.

Dokumentet fra Statsministeriet, som Politiken har fået udleveret, viser dog, at Statsministeriets udlægning af samtalen er en anden end den, Kammeradvokaten har fået fra Thomas Ahrenkiel.

Årlig lønforhandling

Statsministeriet skriver, at Thomas Ahrenkiel orienterede »om forholdet til kontorchefen efter sommerferien 2016«.

»Han orienterede samtidig om, at kontorchefen påtænkte at fratræde sin stilling. Herefter var der enighed om, at det ikke var nødvendigt at orientere forsvarsministeren om forholdet. Statsministeriets departementschef var imidlertid ikke orienteret om Forsvarsministeriets departementschefs deltagelse i behandlingen af tildeling af engangsvederlag og tillæg til den pågældende kontorchef«, hedder det i notatet.

Kort tid efter samtalen – i slutningen af september 2016 – deltog Thomas Ahrenkiel i det første af fire ledelsesmøder om engangsvederlag og lønforhøjelser til ministeriets chefer, herunder pressechefen. Der var, fremgår det af Statsministeriets notat, tale om »den årlige drøftelse af sådanne spørgsmål«. Ledelsens godkendelse af de enkelte beløb skete 6. december.

Statsministeriet afviser at have været med til at »skjule inhabiliteten« ved at erklære sig enig i, at det ikke var nødvendigt at informere forsvarsministeren.