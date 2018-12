Se billederne fra 80'ernes øer: Sådan boede flygtninge på Livø og Middelgrundsfortet Det fik også stor mediebevågenhed i 1984, da flygtninge skulle huses på Livø og Middelgrundsfortet.

Regeringen og Dansk Folkepartis plan om at placere udlændinge på tålt ophold på den isolerede ø, Lindholm, har været særdeles omdiskuteret, siden den blev præsenteret i forbindelse med, at Finansloven for 2019 faldt på plads i fredags.

Men idéen om at placere udlændinge på en ø i Danmark er slet ikke ny.

Faktisk skete det allerede for 34 år siden, da man i 1984 havde så store problemer med at finde plads til asylansøgere, at man tog Middelgrundsfortet uden for Københavns Havn og Livø midt i Limfjorden i brug.

Vi har været en tur i arkivet og fundet billederne frem.

Foto: Jens Dresling Politikens Jens Dresling besøgte Middelgrundsfortet uden for København den 16. november 1984. Lige inden øen skulle tage imod flygtninge.

Foto: Jens Dresling En iransk flygtning fra Middelgrundsfortet blev den 15. november sat i detention af politiet. »Han skabte uro og tumult i protest over de dårlige boligforhold på Middelgrundsfortet, hvor han var installeret sammen med over 100 andre flygtninge«, skrev Politiken.

Foto: Jens Dresling I 1984 skulle flygtninge transporteres til Middelgrundsfortet med en af Forsvarets både, som sejlede tre gange om dagen. Beboerne kaldte det for fængselslignende forhold, men Dansk Røde Kors sagde, at det vigtigste var, at folk overhovedet fik en seng at sove i.

Foto: Jens Dresling Her står senge ude på gangene på Middelgrundsfortet, klar til at blive samlet. På grund af pladsmanglen havde enkelte flygtninge boet på hotel i København, inden de blev flyttet ud på øen.

I december 1984 blev 220 udenlandske flygtninge indkvarteret på Livø i Limfjorden. Artiklen er fra Politiken 14. december 1984.

Foto: Jens Skjerbek Vinteren 1984/1985 var så kold, at vandet i Limfjorden frøs til is, så forsyningerne til Livø havde svært ved at nå frem, og i flere uger levede flygtningene i total isolation. Derfor gik 20 flygtninge i februar 1985 over isen mod fastlandet.

Foto: Jens Skjerbek Polske flygtninge på Livø i 1985. Ved siden af Dannebrog ser man et polsk flag med ordet 'Solidarność'. Det refererer til en polsk fagforening, der var gjort ulovlig af det kommunistiske styre.

Foto: Jens Skjerbek Den 26. marts 1985 tog en gruppe libanesere på Livø en del af personalet som gidsler og truede med at lave en gaseksplosion, hvis ikke de fik asyl. Episoden endte dramatisk med, at omkring 50 politifolk diskret i gummibåde sneg sig over til øen og fik overmandet gidseltagerne. Billedet har dog ikke noget med gidseldramaet at gøre.

Foto: Jens Skjerbek En af medarbejderne fremviser en fryser fyldt med kød, der blev serveret for flygtningene på øen.