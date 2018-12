Ny ydelse rammer 900 enlige med børn hårdest

Det er enlige forsørgere med børn, der kommer til at opleve det største fald i antal kroner og øre mellem hænderne, når integrationsydelsen fremover sænkes.

Med finansloven for næste år har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at integrationsydelsen fra 2020 nedsættes med 2.000 kroner såvel for enlige som for par med børn, når de gennem tre år har optjent ret til børne- og ungeydelser.

Det betyder, at enlige forsørgere med børn mister op til 1.300 kroner om måneden i rådighedsbeløb. Det vil sige det beløb, der er tilbage at leve for efter skat, når også udgifter til husleje, vand, varme og el er betalt.

Med de nuværende regler vil en enlig forsørger med to børn efter tre års ophold i Danmark have et rådighedsbeløb på 7.200 kroner om måneden. Det vil fremover falde til 5.900 kroner.

Det viser tal, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt som svar på spørgsmål fra Politiken. Her anslår ministeriet, at reduktionen i ydelsen vil omfatte omkring 5.900 personer i 2020. Heraf 900 enlige forsørgere.

Den planlagte reduktion af integrationsydelsen vækker bekymring hos blandt andet Red Barnet, hvor generalsekretær Jonas Keiding Lindholm fremhæver, at der i forvejen er tale om en lav ydelse, som er mindre end kontanthjælp.

»Når vi møder de her børn og forældre, taler de om omfattende afsavn. De kan have problemer med at finde penge til tandlæge og medicin. Der er også børn, der fortæller, at de ikke får tre måltider mad om dagen«, siger han.



I Socialdemokratiet erklærer formand Mette Frederiksen (S), at hun er imod reduktionen af integrationsydelsen. Hun forudser, at den vil have »negative konsekvenser for børnene«.

»Jeg har det sådan, at det ikke er børnene, der skal betale en uforholdsvis høj pris for deres forældres situation«, siger hun.



Det betyder dog ikke, at Socialdemokratiet automatisk ruller beslutningen tilbage, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Hun vil lade en såkaldt ydelseskommission granske sagen.

»Indtil da – og det er ret vigtigt – vil vi lave nogle målrettede initiativer, der skal afhjælpe de børn, der står i en særlig svær situation«, siger Mette Frederiksen, der fremhæver, at alle børn skal kunne gå til fodbold eller andre fritidsaktiviteter.



Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender, at der er tale om et »stramt budget«. Og det er meningen, fordi den berørte gruppe set med ministerens øjne har for lille et incitament til at arbejde.

»Der er ikke noget så godt, som når ens forældre er på arbejdsmarkedet. Og da slet ikke, når det kommer til integrationen«, siger Inger Støjberg.



Når de her familier har relativt flere penge end de andre på integrationsydelse, så er det, fordi de får et børne- og ungebidrag. Kunne man ikke argumentere for, at de penge skal gå til børnene?

»Vi skal stadig sørge for, at der er et klart incitament til at arbejde. Og det kan vi se, at det er der ikke for den her gruppe«.

SF: Kom nu, Mette F.

I oppositionen tegner spørgsmålet om integrationsydelsen til at blive et af de afgørende punkter, når det handler om støtten til en eventuel S-regering efter et valg.