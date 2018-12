Kom med til regeringens 'øde ø': Uanset, hvor du står, kan du se, hvor øen ender Øen Lindholm skal efter regeringen og Dansk Folkepartis plan huse udlændinge på tålt ophold. Torsdag fik pressen adgang til øen.

For en uge siden var der nok ikke mange, der havde forestillet sig, at Kalvehave Havn på en kold, våd onsdag i december skulle være samlingspunkt for repræsentanter fra hele den danske presse.

Men siden finansloven landede i sidste uge, er den lille ’øde ø’ Lindholm, der ligger ud for kajen i Kalvehave, blevet landskendt – faktisk også verdenskendt. Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at øen skal være hjemsted for udlændinge på tålt ophold. Det har sågar skabt røre i FN, der har kaldt regeringens plan »bekymrende«.

Fra kajen i Kalvehave kan man se over til omdrejningspunktet Lindholm. Man kan ane husene, skorstenene og flagstangen. Det tager 20 minutter med færgen, før man står på Lindholm.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) havde indvilget i at give pressen lov til at komme ud og se øen, da det er universitetet, der lige nu råder over de syv hektar land i Stege Bugt mellem Møn og Sjælland.

Det første, man møder er et skilt, der angiver,at 20 kilometer i timen er fartgrænsen på øen. Trafikken er derimod ikke lige sådan at få øje på. Det eneste liv, der umiddelbart er at se, er de tre svaner, der ligger og vugger i bølgerne ud for kajen.

Foto: Jens Dresling

Zanzibar-farvede bygninger

Lindholm er ubeboet. De eneste mennesker, der er på øen, er omkring 40 medarbejdere fra DTU. De forsker i virusinfektioner hos husdyr, og det er kun dem, der har lov til at nærme sig øen. De forsker i stærkt smitsomme sygdomme som mund- og klovsyge, rabies og svinepest.

Det hele foregår i gullige bygninger, der ligger spredt rundt på øen. Kristian Møller, der er leder af Institut for Veterinær Medicin på DTU, forsøger forgæves at definere farven på bygningerne.

»Der er sådan lidt Zanzibar over det«, kommer han frem til med henvisning til de sarte gullige facader med mørke døre og vinduer. På sådan en vinterdag midt i Stege Bugt stopper sammenligningen med Zanzibar vist også der.

Foto: Jens Dresling Der har været forsket i virus på Lindholm siden 1926. Engang boede laboratoriemedarbejdere på øen.

Lindholm er så lille, at det kun tager fem minutter at gå hele vejen rundt, og uanset hvor man står på øen, kan man se, hvor den ender og bliver til hav. Man kan hele tiden fornemme tilstedeværelsen af de 35 pressefolk, der er på øen, og det er svært at forestille sig, hvordan over 100 mennesker skal leve her.

Julelys i flagstangen og æbletræer i forhaven

Engang boede nogle af laboratoriernes medarbejdere på øen med deres familier, og derfor ligner flere af husene noget fra et villakvarter i hvilken som helst dansk by. Foran en af de gamle villaer, som i dag bliver brugt som kontorbygning, er der julelys i flagstangen, roser og æbletræer i forhaven.