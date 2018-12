Skib skal trække død hval fri og sejle den til Hobro

Den ti meter lange hval, der fredag blev fundet død i Mariager Fjord, vil søndag blive trukket fri og slæbt til havnen i Hobro.

Her skal den senere obduceres, så eksperter kan finde ud af, om den var syg eller skadet.

Det oplyser vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen Kronjylland.

»Planen er, at vi skal have den bjærget væk fra Ørnedalsbugten og ind til havnen i Hobro«, forklarer han.

»Hobro Værft har været så venlig at stille et skib til rådighed, der har en størrelse og en tyngde, så den kan magte at trække hvalen fri«, siger Ivar Høst.

Sejhvalen, der skønnes at veje otte ton, ventes til havnen i Hobro søndag over middag.

Anbringes på presenning

En kran skal løfte hvalen op fra vandet og anbringe den på en presenning på havnen.

Det er endnu ikke afgjort, om folk får lov at komme helt tæt på, eller om der bliver lavet en afspærring.

»Vi synes jo, at folk skal have den oplevelse, det er at se den. Vi ville egentlig gerne have folk helt tæt på, hvis bare vi kunne være sikker på, at de ville behandle hvalen med respekt«.

»Men det kan godt være, vi vælger at lave en afspærring lidt derfra, så ingen fristes til at klatre op på hvalen eller noget i den retning«, siger Ivar Høst.

Hvalen har i ti dage svømmet rundt i Mariager Fjord. Fredag blev den fundet død i Ørnedalsbugten, der ligger cirka fire kilometer fra havnen i Hobro.

Det er fortsat uvist, hvorfor hvalen har forvildet sig ind i fjorden. Normalt holder sejhvalen til i Atlanterhavet.

Obduktion mandag eller tirsdag

Selve obduktionen ventes foretaget mandag eller tirsdag.

Det bliver en speciel opgave at bjærge hvalen og bugsere den til Hobro, medgiver vildtkonsulenten.

»Vi har haft små tandhvaler, der er strandet. Men dem har vi to mand kunnet løfte op på en trailer. Det her er jo noget helt andet, og derfor har vi heller ikke den store rutine i det, siger han.

Planen er, at hvalskelettet vil blive overdraget til Statens Naturhistoriske Museum.

Ifølge Ivar Høst er der tradition for, at det vil kunne udlånes og udstilles lokalt nær findestedet.

ritzau