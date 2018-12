Hundredvis af tolke varsler boykot af nyt samarbejde med politiet

Flere aktører på retsområdet er bekymrede for retssikkerheden, efter at tolke har varslet kollektivt boykot af Rigspolitiets aftale med privat tolkebureau.

Ringere kvalitet af tolkearbejdet og en risiko for, at retssikkerheden svækkes.

En gruppe på flere hundrede tolke og oversættere frygter, at det vil blive udfaldet, efter at Rigspolitiet har sendt sin tolkeordning i udbud og med en 520 millioner kroner stor kontrakt hyret et privat firma til at stå for al tolkebistand til en lang række myndigheder – heriblandt alle landets politikredse og domstolene.

I en underskriftindsamling har lidt over 400 tilkendegivet at tilhøre en gruppe tolke og oversættere, som ikke kommer til at stå til rådighed, når den nye ordning 1. april næste år træder i kraft. Lidt mindre end 300 har også oplyst deres tolke-id-nummer, som indikerer, at de i øjeblikket står på Rigspolitiets såkaldte tolkeliste og altså er med i det tolkekorps, Rigspolitiet benytter.

Fakta Disse myndigheder er omfattet af aftalen og skal fra 1. april 2019 bestille alle tolkeydelser gennem Easytranslate: Justitsministeriet

Anklagemyndigheden, Rigsadvokaten

Domstolsstyrelsen

Politiet, herunder alle politikredse

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Civilstyrelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændingestyrelsen

Flygtningenævnet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Udlændingenævnet Vis mere

Tolkene har med underskrifterne sendt en erklæring til Rigspolitiet, hvori de forklarer, at de gerne ville fortsætte samarbejdet, men at de ikke vil underlægge sig de vilkår, som den nye leverandør, Easytranslate, indfører. Blandt andet skal tolkene acceptere et 60 procent lavere honorar for skriftlige oversættelser, hvis de fremover vil have opgaver fra en af institutionerne under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det kollektive boykot bekymrer flere aktører på retsområdet.



»Dette er et forkert sted at spare. Jeg kan forestille mig, at det er de bedste tolke, der nu bliver væk, og en god tolk er garanti for retssikkerhed«, siger landsdommer Mikael Sjöberg, som er formand for Den Danske Dommerforening.

Samme slags melding kommer fra Politiforbundet og Advokatsamfundet.

»Hvis en stor del af de erfarne og dygtige tolke falder fra, kan det udgøre en alvorlig, retssikkerhedsmæssig risiko. Vi ved, at det i retssager med tolk er fuldstændig afgørende, at tolkningen kvalitetsmæssigt er i top«, siger Charlotte Krarup fra Advokatrådet.

Et mål om kvalitet

Rigspolitiet har længe ønsket en ordning, der skulle erstatte den såkaldte tolkeliste. En liste, som indeholder navne på de omkring 1.800 tolke og oversættere, som myndighederne kan ringe efter, når et behov for fremmedsprogstolkning opstår i eksempelvis en retssal, en politiefterforskning eller en asylsag.

Den nuværende ordning med tolkelisten er med jævne mellemrum blevet kritiseret for at være utilstrækkelig, når det gælder om at sikre, at de tolke, der skriver sig op, reelt er så kompetente, som de påstår.

Derfor har Rigspolitiet sat som krav til sin kommende leverandør, at alle tolke fremover skal gennemgå en række tests og kurser i blandt andet sprog og tolkeetik, inden de kan blive skrevet op til et samarbejde med for eksempel politiet.

Blandt andet af den grund deler koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup Møller ikke bekymringen om et dyk i kvaliteten af det samlede tolkekorps, når myndighederne 1. april overgår til kun at bruge tolke fra Easytranslate.

»Vi er rejst ind i denne opgave med et mål om bedre kvalitet, og det tror jeg, at vi får«, siger koncernrdirektøren, der også henviser til, at Rigspolitiet vægtede kvaliteten højest i sin vurdering af de fem leverandører, der kom i betragtning til at løfte opgaven.

Easytranslates medstifter, Frederik Riskær Pedersen, har også en klar forventning om, at tests og certificering vil være med til at sikre et kvalitetsløft og et styrket tolkekorps.

Trods lavere honorarer mener han, at tolkene kan vinde på aftalen, fordi Easytranslate vil påtage sig opgaven med at administrere tolkenes opgaver og stiller en række digitale værktøjer til rådighed, som kan gøre dem mere effektive og dermed i stand til at sige ja til flere opgaver.

Over 800 tolke har tilkendegivet, at de umiddelbart er interesseret i et fremtidigt samarbejde, oplyser Easytranslate.