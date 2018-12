Demonstrationer over hele landet: En syngende fiskerlussing til ære for menneskerettighederne

Størst var demonstrationen på Rådhuspladsen i København, hvor op mod 10.000 mennesker bar fakler i den iskolde vind. Men over hele Danmark var der demonstrationer mod regeringens finanslov og udtalelserne om, at man regner med, at menneskerettighedsdomstolen vil protestere mod Danmarks afgørelser fremover.

»Det er simpelthen uacceptabelt«, siger Tim Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke, som for præcis en uge siden tænkte, nok kan være nok. Og indkaldte til en demonstration, der nærmest arrangerede sig selv.

Fakler på Rådhuspladsen i København til 70-årsdagen for menneskerettigheder.ne og i protest mod finansloven og retorikken overfor flygtninge og andre svage grupper. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Hurtigt kom Stop Diskrimination, Venligboerne og Red Barnet på. Og en lang række andre organisationer har senere meldt sig.

»Normalt ringer man rundt for at se, hvem kan man få med på at komme i tale. I det her tilfælde kunne vi ikke få lukket talerlisten. Over 26.000 skrev på Facebook, at de deltager eller er interesserede, og vores crowd funding-kampagne, der skal køre i januar, hvor man kan skrive under på ’Stop jeres angreb på flygtninge og fattige’, har allerede fået 13.000 underskrivere«.

Blandt talerne var erhvervskvinden Stine Bosse, Sara Omar og John Jørgensen, ham med fiskerlussingerne. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Generalsekretæren mener, at mange nu er nået et mætningspunkt, og at han og de andre arrangerende organisationer synes, at 70 årsdagen for menneskerettighederne var en perfekt dag at sige fra på.

»Jeg oplever en vrede og en forargelse. Folk føler sig måske forrådt af politikere. De har hørt historierne fra Anden Verdenskrig om modige mennesker, der hjælper folk, der er i nød. Nu har man en dansk minister, der siger, at det vil være i orden at blive udfordret af menneskerettighedsdomstolen. Er det virkelig, hvad Danmark vil? Skal vores finanslov trække den vej?«

Spørger man jyden John Jørgensen, der er blevet et Facebookfænomen med sine opsange til nationen, så er det et klart nej.



I alt seks byer over hele landet deltog i Hold fast i menneskerettighederne, Danmark' - indkaldt af organisationerne Stop Diskrimination, Venligboerne København, Red Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

»At I står her i dag, det er en flammende syngende fiskerlussing, som de kan høre helt ind på Christiansborg. Og hvis de ikke kan høre det, så ved jeg dæleme ikke, hvad vi skal gøre«, sagde John Jørgensen og fik et stormende bifald.

»Der er ikke noget, der hedder dine rettigheder og mine rettigheder. En regering, kan ikke bestemme, hvem, der skal have hvilke rettigheder. Der er vores rettigheder, ellers er menneskerettigheder en illusion«.