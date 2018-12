Sådan er reglerne for gaver og bestikkelse

En håndfuld medarbejdere fra Danmarks Statistik har i en årrække modtaget koncertbilletter, middage og andre gaver fra virksomheden Geomatic.

Det har fået ansættelsesmæssige konsekvenser for de ansatte hos landets statistiske myndighed. En medarbejder er blevet suspenderet, mens det undersøges, om der er tale om en bestikkelsessag.

Men hvad skal der egentlig til, før reglerne for offentligt ansattes modtagelse af gaver bliver overtrådt, og hvad siger straffelovens bestemmelse om bestikkelse?

Det har vi kigget nærmere på.

Passiv og aktiv bestikkelse

Når man skal undersøge, hvornår der er tale om bestikkelse skal man særligt studere straffeloven, Justitsministeriets vejledning »Undgå korruption«, Moderniseringsstyrelsens kodeks om »God adfærd i det offentlige« og forvaltningsloven.

I straffeloven er det særligt to paragraffer, der er relevante:

* Straffelovens paragraf 144 vedrører den såkaldte passive bestikkelse, hvor offentligt ansatte modtager »en gave eller anden fordel«:

»Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.«

Ifølge Justitsministeriets vejledning er den offentligt ansattes modtagelse af gaver strafbar, »selv om giverens formål ikke har været at få den offentligt ansatte til at foretage en handling eller undladelse, og selv om modtagelsen først sker, efter at den pågældende handling er foretaget uden forudgående tilsagn om belønning«.

Gaven eller fordelen skal dog være relateret til den offentligt ansattes udførelse af sit job.

»Som altovervejende hovedregel gælder det imidlertid, at modtagelse af en gave eller anden fordel vil være uberettiget, og at modtagelsen dermed er strafbar efter straffelovens § 144«, skriver Justitsministeriet i sin vejledning.

Kun i et tilfælde, hvor gaven »ikke rummer risiko for, at der øves indflydelse på, hvordan modtageren udfører sit job, falder forholdet uden for det strafbare område.«

* Straffelovens paragraf 122 angår den såkaldt aktive bestikkelse, hvor en person giver en fordel til en offentlig ansat med henblik på at opnå noget.

»Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.«

Det gælder som udgangspunkt også såkaldte »smøringspenge«, hvilket bliver defineret som »små beløb eller små gaver« til en offentlig ansat i forbindelse med, at den ansatte udfører sine opgaver.