Kommune opsagde samarbejde med Rigspolitiets kommende tolkefirma efter 10 måneder: Var utilfredse med »stort set alle punkter«

Det tolkebureau, som Rigspolitiet har hyret til at arrangere al tolkebistand til politiet, domstolene og udlændingemyndighederne i fremtiden, kunne ikke holde, hvad de lovede, efter de sidste år underskrev en aftale om at være hovedleverandør af tolkeydelser til Københavns Kommune.



Det mente i hvert fald kommunen, der efter blot 10 måneder valgte at opsige sin toårige aftale med Easytranslate.

Politiken har fået aktindsigt i et brev, hvor Københavns Kommune over for Easystranslate begrunder sin beslutning om at annullere kontrakten.

Fakta Disse myndigheder er omfattet af aftalen mellem Rigspolitiet og Easytranslate, som gør, at myndighederne fra 1. april skal bestille alle tolkeydelser gennem det private tolkebureau: Justitsministeriet

Anklagemyndigheden, Rigsadvokaten

Domstolsstyrelsen

Politiet, herunder alle politikredse

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Civilstyrelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændingestyrelsen

Flygtningenævnet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri)

Udlændingenævnet Vis mere

I brevet opridser kontorchefen Kristina Witt Vejle et samarbejde med tolkebureauet, som ifølge kommunens opfattelse har været »vanskeligt«.

Aftalen mellem Easytranslate og Københavns Kommune blev indgået 28. april 2017. Kontrakten var ikke eksklusiv, men den gjorde Easytranslate til hovedleverandør af tolkeydelser, hvilket ifølge kontrakten potentielt kunne løbe op i en værdi i omegnen af 40 millioner kroner, hvis Easytranslate skulle ende med at få forlænget aftalen i de yderligere to år, der var indlagt en mulighed for.

For Københavns Kommune blev det dog snart mindre og mindre sandsynligt, at det ville komme til at ske. I efteråret 2017 blev det over for tolkebureauet »gentagne gange indskærpet, at der nu skulle ske markante forbedringer inden årsskiftet, idet det ellers ville få konsekvenser for samarbejdet«, fremgår det af brevet fra kontorchefen.

Efter årsskiftet noterede Københavns Kommune dog fortsat ingen fremgang, og derfor opsagde kommunen endeligt aftalen 26. februar 2018. Den overordnede begrundelse var »længerevarende og alvorlige samarbejdsvanskeligheder«, »manglende efterlevelse af rammeaftalen« og et »uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug til håndtering af fakturering«, oplyser kommunen i brevet, som blev sendt til Easytranslate 2. maj 2018.



På det tidspunkt kunne kommunen se tilbage på et nu afsluttet forløb, hvor de enkelte forvaltninger »løbende (havde, red.) påtalt konkrete og utilfredsstillende forhold over for Easytranslate« og holdt en række møder med Easytranslate, som blev arrangeret »med det formål at bedre samarbejdet«. Kommunen havde »gentagne gange mundtligt og skriftligt understreget, at der i forvaltningerne/enhederne var stor frustration over samarbejdet med Easytranslate«.

»Denne frustration udsprang af alvorlige driftsforstyrrelser affødt af ustabilitet blandt EasyTranslate A/S’ tolke, samt uhensigtsmæssige administrative forhold hos EasyTranslate A/S (herunder lange ventetider ved telefoniske henvendelser)«, beretter kontorchefen i sit brev.

Politiken har været i kontakt med Frederik Riskær Pedersen, medstifter af Easytranslate, for at få hans version. Han ønsker ikke at kommentere forløbet udover i et skriftligt svar, hvor han skriver: »Først og fremmest glæder vi os over, at Københavns Kommune fortsat er en stor kunde hos os. Det omfattende arbejde er fastholdt på trods af opsigelsen af rammeaftalen, og vi leverer på daglig basis til dem«.

Frederik Riskær Pedersen tilføjer, at han oplever en generel udfordring på det kommunale marked, når pris vægtes over kvalitet i udbudsrunder, hvilket var tilfældet med Københavns Kommune.

»Vi har erfaret efter implementering af 37 rammeaftaler på to år, at vores succes ligger med aftaler, hvor kvaliteten vægtes over pris«, skriver han.

Skal bistå politiet fremover

Da Easytranslate sidste måned underskrev en 520 millioner kroner stor kontrakt med Rigspolitiet om at levere al tolkebistand til landets politikredse og domstole fremover, skete det efter en udbudsrunde, hvor netop kvalitet var vægtet over pris.

Aftalen har vakt stor opstandelse i tolkemiljøet, hvor der lyder kritik af særligt de markant lavere honorarer, som Easytranslate nu indfører, og som tolkene skal underlægge sig, hvis de fra 1. april vil fortsætte med at få opgaver fra myndighederne.

Flere hundrede tolke og oversættere har med en underskriftindsamling varslet en boykot af samarbejdet. Flere aktører på retsområdet frygter, at det kan gå ud over kvaliteten af myndighedernes fremtidige tolkekorps og dermed retssikkerheden, hvis de nye vilkår får for mange af de dygtigste tolke til ikke at ville stå til rådighed længere i eksempelvis retssale og politiefterforskninger.