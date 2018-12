Red Barnet: Med nye regler for ret til privatliv kan pædofile gå under radaren

EU risikerer at gøre det nemmere at dele børnepornografisk materiale med ny forordning for privatlivets sikkerhed på nettet.

De nye regler for datasikkerhed fra EU gør det nemmere at sprede børneporno.

Sådan lyder bekymringen fra Red Barnet og en stribe andre ngo’er, der varetager børns interesser. I et brev til blandt andre EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, rejser de deres bekymring for den opdatering af de digitale retningslinjer, som EU er på vej med.

»(...) hvis den forbliver uændret, vil den have ødelæggende konsekvenser for sikkerheden og trivslen for børn på tværs af hele Den Europæiske Union«, skriver organisationerne i brevet.

FAKTA E-privacy forordningen E-privacy forordningen indeholder konkrete retningslinjer for regulering af, hvor meget data om vores adfærd på internettet, som virksomheder må indsamle, og hvordan de må bruge det. Den skal regulere eksempelvis brugen af cookies og reglerne for håndtering af kommunikation mellem brugere på eksempelvis sociale medier som WhatsApp, Facebook Messenger og Instagram. Reglerne er endnu ikke endeligt på plads. De forhandles i EU.

Red Barnet er bekymrede for den såkaldte e-privacy-forordning. Det er en opdatering af reglerne for, hvordan forbrugeres kommunikation og færden på nettet må bruges og skal beskyttes af virksomheder. Meningen med forordningen er kort sagt at beskytte privatlivets fred på nettet. De nye regler er under forhandling i EU og ikke endeligt på plads endnu.

Udkastet til forordningen har dog skabt røre hos børneorganisationerne. De frygter, at den vil forhindre brugen af de teknologier, der i dag bliver brugt til at opspore og stoppe deling af børneporno. I dag skanner eksempelvis Facebook det indhold, der bliver delt på deres platforme. Psykolog hos Red Barnet, Kuno Sørensen, er bekymret for, at den mulighed bliver taget fra tech-giganten.

»Det er billeder og optagelser med børn under pubertetsalderen, hvor der er tydelig seksuel aktivitet. Med de her skanninger er det muligt at forhindre, at den slags materiale bliver delt igen og igen«, siger Kuno Sørensen.

1.000 sigtelser var aldrig rejst uden teknologien

Teknologien fungerer på den måde, at Facebook skanner indhold ved hjælp af en database af børnepornografisk indhold. Databasen er en samling af materialet, der via politiet er vurderet som børnepornografi.

Fordi politiet også har vurderet materialet som ulovligt, mener Kuno Sørensen ikke, der kan være noget problematisk ved, at databasen findes og bliver brugt af virksomheder til at skanne privat kommunikation.

»Det er en ulovlig handling, der bliver registreret. Så må hensynet til børnene vægte højere end hensynet til privatlivet«, siger Kuno Sørensen.

Han henviser til den såkaldte Umbrella-sag, som blev offentlig kendt i starten af året. Her er mere end 1000 personer sigtet for at have delt videooptagelser af mindreårige i pornografiske situationer. Optagelserne er blevet delt vidt og bredt på hele internettet og mere end 5.000 gange alene på Facebook Messenger. De 1.000 sager er rejst på baggrund af omfattende materiale fra Facebook, der kortlægger delinger mellem konkrete brugere.

Kuno Sørensen bruger Umbrella-sagen som eksempel på en sag, der ifølge ham aldrig ville være blevet stoppet og politiforfulgt, hvis det ikke havde været for den teknologiske funktion, som børneorganisationerne nu frygter, bliver ulovlig.

»Og det er bare én sag. Der florerer mindst en million overgrebsbilleder på nettet, så der er et kæmpe billed- og filmmateriale. Forsvinder muligheden for at begrænse det ved hjælp af automatiske skanninger, så vil det bare fordobles og fordobles igen i løbet af kort tid«, siger Kuno Sørensen.

Men er der ikke også et stort hensyn at tage til privatlivets fred?

»Med den her database kontrollerer man ikke for hvad som helst. Man kontrollerer for noget helt specifikt, som er overgreb på børn. Skal man kunne videresende ulovligt materiale og være beskyttet i den sammenhæng, eller er det vigtigere, at vi beskytter børnene? I den vægtning er vi slet ikke i tvivl«, siger han.