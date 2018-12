Justitia advarer om en dansk retsstat under pres: »Samfundets opfattelse af sikkerheds- og terrortrusler har i høj grad ændret retsstatens regler«

En række lovforslag underminerer i et eller andet omfang retsstatslige principper og sender retsstaten ud på en glidebane, advarer Birgitte Arent Eiriksson, jurist og vicedirektør i den uafhængige tænketank Justitia.

»Samfundets opfattelse af sikkerheds- og terrortrusler har i høj grad ændret retsstatens regler. Når først døren er åbnet for en indsats, som i manges øjne er nødvendig, så kan det i næste omgang føre til, at myndighederne får udvidede beføjelser«, siger hun.



Der er flere tilfælde, mener hun.

Efterretningstjenesterne har allerede adgang til PNR-oplysninger om flyrejsende.

»Det giver god mening for efterretningstjenesterne i bekæmpelsen af terror, men nu er der fremsat lovforslag om, at politiet nu også skal have adgang til PNR-oplysninger«, siger vicedirektøren.

Det er lettere at argumentere for, at en åben dør skal åbne endnu mere, end om den overhovedet skal åbnes Birgitte Arent Eiriksson

Oplysningerne skal både bruges til bekæmpelse af grov kriminalitet og til brug for analyser, der foretages i politiets nye elektroniske supersystem PolIntel, der kan sammenstille meget store mængder data om enkeltpersoner og lave kriminalitetsanalyser.

»Sådanne supersystemer bliver i andre lande også brugt til at profilere borgerne og forudsige deres kriminalitet. Det kan også blive fremtiden her«.

Nye hjemlige eksempler på ændringer i retsstatsprincipper er regeringens plan for skærpet straf i ghettoområder, mener Birgitte Arent Eiriksson.



»Megen kriminalitet er spontan og lokalt, og det betyder, at de, der bor i området, langt oftere vil få en dobbelt så høj straf som andre, der begår den samme kriminalitet et andet sted. Så er man ikke længere lige for loven, som ellers er et vigtigt retsstatsligt princip«.

12-årige uden sikkerhed

I forslaget om et ungdomskriminalitetsnævn stiller myndighederne en strafferetslignende proces op for børn og unge uden de sædvanlige retsgarantier, vurderer Justitia.

»Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, fordi 12-årige kan pålægges en foranstaltning, der minder om samfundstjeneste, alene på en mistanke og uden mulighed for bistand fra en advokat«.

Regeringens seneste udspil om, at politiet uanmeldt skal kunne opsøge pædofilidømte i hjemmet for at kontrollere, at den dømte overholder nye tidsubegrænsede forbud mod kontakt til børn, vækker også bekymring på grund af indskrænkningen af rettigheder i forhold til boligens ukrænkelighed og privatlivets fred, forklarer Birgitte Arent Eiriksson.

Kan den ordning brede sig til andre områder?

»Jeg tror det. Måske begynder man at også tænke på livslang overvågning af gerningsmænd til grov vold eller voldtægt. Det er lettere at argumentere for, at en åben dør skal åbne endnu mere, end om den overhovedet skal åbnes«.