Tænketanken Justitia: Vi skal vide meget mere, før vi vedtager en samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Der har gennem længere tid verseret en debat om voldtægtsområdet.

Kritikken har bl.a. lydt på, at vores definition af voldtægt, der kræver vold, trusler, tvang eller udnyttelse af bevidstløshed mv., er udtryk for et forældet kvindesyn, hvor kvinden er tilgængelig seksuelt, medmindre hun udviser meget tydelig modstand.

Samtidig er det blevet fremhævet, at det ifølge forskning på området kun er en brøkdel af voldtægterne, som bliver anmeldt, ligesom det kun er et mindre antal sager, der ender med domfældelse.

Forskellige løsninger er blevet debatteret, herunder en bestemmelse om uagtsom voldtægt, en ændret definition af voldtægt og særlige tiltag i sager, hvor der f.eks. er tale om flere gerningsmænd, meget stor aldersforskel eller bedøvelse af offeret.

Disse overvejelser har ført til en række forskellige politiske udmeldinger, og senest har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nedsat et ekspertpanel, der skal se nærmere på behandlingen af voldtægtssager, ligesom han er ved at indhente erfaringer om andre landes voldtægtslovgivning.

Og i går blev et beslutningsforslag om indførelse af en samtykkebaseret definition af voldtægt debatteret i Folketingssalen med Enhedslisten i spidsen.

Der kan næppe herske tvivl om, at der er behov for ændringer på voldtægtsområdet. Spørgsmålet er dog, om vi ikke går for hurtigt frem med gårsdagen beslutningsforslag.

En samtykkelovgivning vil sende et klart signal om, at kvinder bestemmer over egen krop, men vi mangler konkrete erfaringer med, hvordan en sådan lovgivning fungerer i praksis.

F.eks. har Politikens omtale af en nylig svensk dom (polterabend-dommen) ført til spekulationer om, hvorvidt samtykkelovgivning reelt vil indebære en svækkelse af beviskravene.

Andre har tidligere tilkendegivet, at en samtykkelovgivning ikke kan forventes at medføre de store ændringer på grund af de meget høje beviskrav i det danske retssystem.

Dette bør selvfølgelig afklares, inden vi ændrer på den danske lovgivning. Der kan også være behov for at indhente erfaringer med andre løsninger, så ændringer kan blive vedtaget på et bredere beslutningsgrundlag.

Der er behov for en bedre retsbeskyttelse af kvinder, men det skal sikres, at beskyttelsen er reel, og at det ikke sker på bekostning af vores retssikkerhedsmæssige principper.

Samtidig skal ofrenes møde med systemet tænkes ind, så de sikres en ordentlig behandling og den nødvendige støtte.

Der er således god grund til at afvente både indhentelsen af de udenlandske erfaringer og ekspertgruppens arbejde.

Fremtidige løsninger bør nemlig drøftes med åbne øjne, inden der træffes beslutning.